Ermenistan fosfor bombası kullanacak

Ermenistan ordusunun bir ayı aşkın süredir top mermisi yağdırdığı Terter’de halk sığınaklarda yaşıyor. 25 bin nüfuslu kentte evlerini boşaltan sakinler, ölüm tehlikesine karşın bölgeyi terk etmiyor. 42 yaşındaki Hicran Emrahova, “Çatışmalar 1 yıl da devam etse asla toprağımızı terk etmeyeceğiz” dedi.

Ermenistan, işgal altında tuttuğu topraklardan sadece 15 kilometre mesafede bulunan Azerbaycan'ın Terter kent merkezini 27 Eylül'den bu yana aralıksız olarak top atışlarıyla hedef alıyor.

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GÜNDE 200 MERMİ!

Ermenistan'a bağlı silahlı grupların Terter'e sürekli saldırıları 25 bine yakın bir nüfusa sahip kentte güvenlik endişesiyle evlerin boşalmasına neden olurken, bazı sakinler ise çatışmaların başından bu yana sığınaklarda kalıyor. Kentin biraz dışında yer alan ve Dağlık Karabağ göçmenleri için 2018'de inşa edilen toplu konutlar, saldırılarda en çok zarar gören binalar arasında. Azerbaycanlı yetkililere göre günlük ortalama 200'ün üzerinde top mermisi kentin muhtelif yerlerine düşüyor. Ermenistan, kent mezarlığını bile zaman zaman hedef alıyor. 5 bin kişinin ikamet ettiği toplu konut bölgesinde şu anda sığınaklarda kalanlar dışında kimseyi görmek pek mümkün değil.

Toplu konuttaki 51. sığınakta kalan 54 yaşındaki Aydın Şahverdiyov, tam 34 gündür kenti terk etmeyip top atışlarına rağmen sığınakta 12 komşusuyla birlikte umutla cepheden müjdeli haberler bekliyor. Komşularının moralinin yüksek tutmak için saz çalan Şahverdiyov, “Askerlerimiz cephede ilerledikleri zaman, sığınaktakilerin moralini yüksek tutmak için saz çalıyorum” diyor. Ermenistanlı silahlı gruplara karşı 1993’te savaştığını kaydeden Şahverdiyov, “Sazım da benimle birlikte savaştı. Ben o dönem de askerlerimizin moralini yüksek tutmak için saz çalıyordum” dedi.

TEK PENCERE VARDI

42 yaşındaki Hicran Emrahova, ağabeyi ve komşularıyla 34 gündür 59. sığınakta kalıyor. Ermenistan'ın amansız bir şekilde her tarafa top mermileri yağdırdığını aktaran Emrahova, "19 Ekim'de, sığınamızın havalandırılması için açılan bir küçük pencere var, oraya da top isabet etti. Burada bulunan bir komşumuz sığınak içinde yaralandı" dedi. Emrahova, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 1 yıl dahi devam etse yine evinde, sığınakta kalmaya devam edeceğini asla kenti terk etmeyeceğini vurguladı. Emrahova'nın ağabeyi, 47 yaşındaki Müşvik Emrahov da sığınakta kalanların arasında. 2 çocuğundan birinin yaklaşık 1 aydır cephede olduğunu söyleyen Emrahov, diğer oğlunun da eşiyle birlikte güvenli bölgeye geçtiğini ifade etti. Aslen Dağlık Karabağ'ın Kelbecer kentinden olduğunu ve 1993'te oradan göçe zorlandıklarını anlatan Emrahov, "Bir daha da doğduğum toprakları göremedim. Ancak hiçbir zaman dönme umudumu yitirmedim. Sığınakta, milli ezgileri dinleyerek ordumuzdan gelecek müjdeli haberleri bekleyerek günlerimi geçiriyorum" diye konuştu.

Fosfor bombası kullanabilirler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda fosfor bombası kullanabileceği uyarısı yaptı. Bakanlığın açıklamasında, işgal altındaki Hocavend istikametinde konuşlu Ermenistan ordusunun 1’inci kolordusuna bağlı 37. tümenin 3. motorize alayı birimlerince, büyük miktarda fosfor bombası getirildiği yönünde istihbarat alındığı bildirildi. Açıklamada, Ermenistan’ın fosfor içeren mühimmatları bu bölgeye getirmesindeki amacın, bunları Azerbaycan ordusuna karşı kullanmak olduğunun varsayıldığı belirtildi. Ermenistan’ın Azerbaycan’ın beyaz fosfor içeren bombalar kullandığına dair yalan haberler paylaşarak gelecek provokasyonlar için zemin oluşturmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunda yasaklı hiçbir silahın bulunmadığı vurgulandı.

Rusya’dan yardım talebine ret!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Rusya’dan tekrar yardım talep etmesine ret yanıtı verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Paşinyan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir mektup göndererek, Rusya’nın Ermenistan’a nasıl bir destek verebileceği konusunda istişarelerin başlatılmasıyla ilgili çağrısı değerlendirildi.

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ATEŞKES ÇAĞRISI

Rusya’nın Ermenistan ile 1997’de imzaladığı Dostluk, İş birliği ve Karşılıklı Destek Anlaşması’na atıfta bulunulan açıklamada, “Anlaşma doğrultusunda Rusya, çatışmalar doğrudan Ermenistan toprağına geçerse Erivan’a gerekli desteği verecektir. Dağlık Karabağ’da devam eden çatışmanın taraflarına ivedi ateşkes çağrımızı yineliyoruz” denildi.

Ermeni ordusu kayıp veriyor

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Önceki gün ve dün cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı,3 zırhlı piyade aracı, 2 “Smerç” ve 2 “Grad” füze sistemi, 12 farklı tipte top, 1 OSA uçaksavar, 1 radar aracı ve 2 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

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OYNAT 00:59 Azerbaycan, Ermenistan’a ait mühimmat deposunu böyle yok etti Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 29 Ekim gecesi işgal altındaki topraklarda Ermenistan'a ait yeni inşa edilen mühimmat deposunun Azerbaycan birlikleri tarafından imha edildiği belirtildi. Operasyona ilişkin görüntüler Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. BiP'te paylaş

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