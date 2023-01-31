Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyon

Azerbaycan AĞ Partisi Genel Başkanı Tural Abbaslı katıldığı yayında Türkiye'de gerçekleşecek seçimlere yönelik Türk devletlerine çağrı yaptı. Abbaslı, "Türkiye bizim bu Türk devletlerinin ak sakalıdır. Mesela Türkiye'ye bir şey olsa diğer Türk devletler ezilir" dedi.