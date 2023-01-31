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Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyon

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakü ve bölgelerde birtakım kuruluş ve iş yerlerine operasyon yapıldı.

15:45 . 31/01/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, başkent Bakü ve bölgelerde birtakım kuruluş ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

İran yanlısı TV kanalları da bulunuyor

Bu kuruluşlar arasında İran yanlısı yayınlarıyla bilinen "SalamNews" haber ajansı ile "İnteraz" televizyon kanalı da bulunuyor.

Söz konusu operasyonda yedi kişi gözaltına alındı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak'ta sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş ve iki güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Aliyev 'terör saldırısı' demişti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirmişti.

Saldırı sonrasında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin faaliyeti askıya alınmış, tüm personel ile aileleri Bakü'ye dönmüştü.



#Azerbaycan
#İnteraz
#İran
#operasyon
#SalamNews
1 saat önce
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Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyon
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