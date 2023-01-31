Azerbaycan'dan vatandaşlarına İran uyarısı: Çok dikkatli olun

İran'daki "istikrarsız durum" ve Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliğine karşı işlenen "terör eylemi" dikkate alınarak, Azerbaycan vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İran'a ziyaret etmemeleri, ziyaret edenlerin ise çok dikkatli olması tavsiye edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'daki Azerbaycan vatandaşlarının konsolosluk ve diğer işlemler için Tebriz Başkonsolosluğuyla iletişime geçmeleri rica ediliyor" denildi.