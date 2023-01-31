|
Dünya

Azerbaycan'dan vatandaşlarına İran uyarısı: Çok dikkatli olun

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan vatandaşlarının İran'a seyahat etmemesi, seyahatte olanların ise "çok dikkatli" olmasını tavsiye etti.

11:10 . 31/01/2023 Salı
Diğer
Arşiv

Arşiv

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'a seyahat uyarısında bulundu.

Bakanlık konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

İran'daki "istikrarsız durum" ve Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliğine karşı işlenen "terör eylemi" dikkate alınarak, Azerbaycan vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İran'a ziyaret etmemeleri, ziyaret edenlerin ise çok dikkatli olması tavsiye edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'daki Azerbaycan vatandaşlarının konsolosluk ve diğer işlemler için Tebriz Başkonsolosluğuyla iletişime geçmeleri rica ediliyor" denildi.

AZERBAYCAN'IN TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRI

27 Ocak'ta, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlenmişti.

Kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini şehit ettiği, 2 güvenlik görevlisini ise yaralandığı açıklanmıştı.



#Azerbaycan
#İran
#Uyarı
17 dakika önce
default-profile-img
Azerbaycan'dan vatandaşlarına İran uyarısı: Çok dikkatli olun
TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'e ikiyüzlülük tepkisi: Foyaları ortaya çıktı
Beşiktaş Amir Hadziahmetoviç transferinde mutlu sona ulaştı
Assombalonga Watford'a imza attı
Avrupa Konseyi Danimarka'yı provokasyona izin vermekle suçladı
Enner Valencia dünya yıldızlarını geride bıraktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.