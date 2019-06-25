Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Azezde iki patlama meydana geldi
ORTADOĞU

Azez'de iki patlama meydana geldi

Azez'de iki patlama meydana geldi

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde iki ayrı bombalı araç saldırısı düzenlendi. Saldırılarda biri Ahtarin beldesinin Yerel Meclis Başkanı olmak üzere iki kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor.
Güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinin Ahtarin beldesine düzenlenen iki bombalı saldırıda iki kişi yaralandı.

  • Ahtarin beldesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait bir araç ile Yerel Meclis Başkanının şahsi aracına yerleştirilen bombalar art arda patlatıldı.

İlk patlamada bir sivil, diğerinde ise Yerel Meclis Başkanı Halit Dibo yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

YPG/PKK, sık aralıklarla Azez, Bab, Cerablus ve Afrin'deki sivil hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor.

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