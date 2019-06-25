Azez'de iki patlama meydana geldi Azez'de iki patlama meydana geldi Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde iki ayrı bombalı araç saldırısı düzenlendi. Saldırılarda biri Ahtarin beldesinin Yerel Meclis Başkanı olmak üzere iki kişi yaralandı.

Haber Merkezi 25 Haziran 2019, 12:29 Son Güncelleme: 25 Haziran 2019, 12:49 AA