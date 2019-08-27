Dünya Azezde terör saldırısı 2 ölü 9 yaralı
ORTADOĞU

Azez'de terör saldırısı: 2 ölü 9 yaralı

Azez'de terör saldırısı: 2 ölü 9 yaralı

Suriye'nin Azez ilçesinde, bir minibüsün geçişi esnasında yola kurulan mayının patlaması neticesinde 2 kişi öldü,9 kişi ise yaralandı. Azez, güneybatısında yer alan Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarına maruz kalıyor.

Haber Merkezi AA
Azez bölgesi.
Azez bölgesi.

Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

  • Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in güneyinde Kefer Kelbin yolunda yolcu dolu minibüsün geçişi sırasında tuzaklanmış mayın patladı.

Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Dün akşam saatlerinde de Azez ilçe merkezine havan saldırıları yapılmış, boş arazilerin hedef alınmasıyla ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Güvenlik güçleri her iki saldırıyı da terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Zamanlama manidar

Azez'in güneybatısındaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü, sık aralıklarla Azez'deki sivil yerleşimleri hedef alıyor.

  • Son saldırının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı ile Suriye konusunu görüşmek üzere Moskova'da olduğu sırada düzenlenmesi dikkati çekti.

Türkiye ve Rusya arasında Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan bu yana terör örgütünün Tel Rıfat'taki varlığı ile ilgili görüşmeler sürüyor.

Azez'de terör saldırısı: 14 sivil öldü
DÜNYA
Azez'de terör saldırısı: 14 sivil öldü

Azez'de hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu
DÜNYA
Azez'de hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu

PKK'dan 2 günde 6 katliam
DÜNYA
PKK'dan 2 günde 6 katliam
Afiyet olmasın

Afiyet olmasın

Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün yemek harcamaları dikkat çekti.
Küstah tehdit

Küstah tehdit

​27 ormanı küle çevirdiğini itiraf eden PKK, 'yine yakacağız' dedi.
Meşru müdafaa hakkımız var

Meşru müdafaa hakkımız var

​Kritik görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlediler.
Oruç Reis<br>Akdeniz'e iniyor

Oruç Reis
Akdeniz'e iniyor

Fatih, Yavuz ve Barbaros'tan sonra yeni hamle.
Steve Jobs<br>yaşıyor mu?

Steve Jobs
yaşıyor mu?

​Sosyal medyadaki fotoğraf gündem oldu.
Taksi ücretlerine zam

Taksi ücretlerine zam

Taksimetre açılışı 5, indi bindi ücreti 13 TL oldu.

Su-35'lerde<br>ortak üretim

Su-35'lerde
ortak üretim

Rus lider Putin'den Türkiye'ye önemli teklif.
'Türk astronot gönderelim'

'Türk astronot gönderelim'

Rus uzay heyetinden Erdoğan'a 2023 teklifi.​
Böyle uğurladı

Böyle uğurladı

Erdoğan'ın Moskova'daki temasları sona erdi.
Suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalandı

Ekipler, şüpheliyi jandarmaya teslim etti.
PKK hedefleri<br> böyle vuruluyor

PKK hedefleri
böyle vuruluyor

​Bakanlık, Pençe-3 Harekatı'ndan görüntüler paylaştı.
Bir banka daha <br>faizleri indirdi

Bir banka daha
faizleri indirdi

Sınır uygulamaksızın yüzde 1,35'e çekti.
Su-57'yi incelediler

Su-57'yi incelediler

Erdoğan, Putin ile Moskova'da bir araya geldi.
600'ün altına düştü

600'ün altına düştü

​Soylu, yurt içindeki terörist sayısının azaldığını açıkladı.
Kabul etmedi

Kabul etmedi

G7 ülkeleri tarafından bağış kararı verilmişti.
Tam 128 adet!

Tam 128 adet!

Türkiye'ye gelen şüpheli yolcunun valizinden çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.