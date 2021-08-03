Dünya BAE yine film çeviriyor
ORTADOĞU

BAE yine film çeviriyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hedefindeki ülkelerden biri olan Katar’a bu kez Hollywood filmi üzerinden saldırı başlattı. James Bond karakteriyle tanınan Pierce Brosnan’ın başrolünü üstlendiği “The Misfits” filminin senaryosu BAE’nin mali desteği sonucunda değişti. Filmde Katar ve Katar’da yaşayan Mısırlı alim Yusuf Karadavi, “küresel terörizmin” başları olarak gösteriliyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
​BAE yine film çeviriyor
The Misfits, kendisini büyük bir komplonun içerisinde bulan bir suçlunun hikayesini konu ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hedefindeki ülkeleri yıpratmak için her yolu deniyor. Son olarak da bir Hollywood filmi üzerinden Katar’a yönelik açık bir saldırı başlattı. Hollywood’un James Bond karakteriyle tanınan ünlü yıldızı Pierce Brosnan’ın başrolünü üstlendiği 2021 yapımı “The Misfits” filminde, doğrudan Katar devleti terörle ilişkilendiriyor. Çekimleri Abu Dabi’de yapılan, BAE’lılar tarafından finanse edilen ve Katar’ı terör yuvası olarak gösteren film, büyük bir tepkiyle karşılandı.

Filmin yönetmeni Mansoor Al Dhaheri - Filmin başrol oyuncusu Pierce Brosnan
Filmin yönetmeni Mansoor Al Dhaheri - Filmin başrol oyuncusu Pierce Brosnan

TERÖRİST GİBİ GÖSTERDİ

  • Al Jazeera televizyonunda yayınlanan özel bir haber programı, BAE’nın Katar’ı karalamak için Hollywood film sektörünü nasıl kullandığını belgelerle ortaya çıkardı. BAE’nın mali gücünü kullanarak, filmin orijinal senaryosunu değiştirdiği belgeleriyle tespit edildi. Katar’dan “Cezire” olarak bahsedilen filmde, ülke Müslüman Kardeşler, El Kaide ve terörizmin küresel sponsoru için bir merkez olarak tasvir ediyor. Katar’ın araç plakaları ve ülkenin iç güvenlik gücünün isminin kullanıldığı sahneler yer alıyor. Abu Dabi’nin paralı askerleri kahraman olarak gösteriliyor. Katar’da yaşayan Mısırlı Müslüman alim Şeyh Yusuf el-Karadavi ise “Müslüman Kardeşler’in lideri ve küresel terörizmin sponsoru” olarak tasvir ediliyor.

YASAKLANMASINI İSTEMİŞLERDİ

BAE’li şirketlerin yapımcılığına ortak olduğu filmde, hükümet silahlı kuvvetleri tarafından sağlanan askeri techizatlar da dahil film için tüm desteği sağladı. Filmin yapım şirketine Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed tarafından yönetilen bir şirketten finans sağlandığı sızdırılan belgelerde ortaya çıktı. Filmin yapımcılığını üstlenen BAE’lı yönetmen ve yazar Mansoor Al Dhaheri’nin senariste istedikleri değişiklikleri yaptırmak için bir sözleşme imzalattığı belirtildi. Anlaşmaya göre senariste 50 bin dolar ve filmin vizyona girmesinden sonra elde edilen gelirden toplam net kârın %2.5’i verildi. Filmin içeriği ve finansmanının kaynağı sebebiyle filmin yapımcılarından birinin Amerika’da BAE’ye dava açtığı belirtildi. Ayrıca belgelerde, Amerikalı ünlü aktör Wesley Snipes’ın Katar’a yönelik siyasi içeriği nedeniyle filmde rol almayı reddettiği belirlendi. Katarlılar film gösterime girmeden önce yasaklanmasını talep etmişlerdi. “The Misfits” filmi ayrıca Ortadoğu ve Müslümanlarla ilgili İslamofobik öğeler barındırdığı için ciddi eleştiriler aldı.

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