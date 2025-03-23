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BAE’den Amerika'ya 1,4 trilyon dolar

BAE’den Amerika'ya 1,4 trilyon dolar

04:0023/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Washington, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), 10 yıllık süre içinde farklı alanlarda toplam 1,4 trilyon dolarlık yatırım taahhüt ettiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan arasında 18 Mart'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmeden sonra BAE tarafından yatırım taahhüdü verildiği belirtildi. Açıklamada, “Başkan Trump ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan arasındaki toplantının ardından BAE, ABD'de 10 yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık bir yatırım çerçevesini gururla taahhüt etti. Bu yeni çerçeve BAE'nin, ABD ekonomisinde yapay zeka altyapısı, yarı iletkenler, enerji ve ABD üretim alanlarındaki mevcut yatırımlarını önemli ölçüde artıracaktır” ifadeleri kullanıldı.



#ABD
#BAE
#Diplomasi

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