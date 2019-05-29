Bağdat’ın haberi var

Hakurk'a yönelik harekâtın siyasi ve askeri hazırlıkları bir süredir yürütülüyordu.

Kış aylarına kadar devam etme ihtimali bulunan dev operasyon, Bağdat ve Erbil ile eşgüdüm içerisinde icra ediliyor. Ankara hem Irak merkezi yönetimi hem de Irak Kuzey Bölgesel Yönetimi ile sürekli irtibat halinde.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Nisan’da Irak’taki temasları kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile biraraya gelmişti. Operasyon devam ederken dün de Ankara önemli bir konuğu ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih’i kabul etti.

İki cumhurbaşkanının görüşmesinde ana gündem maddelerinden biri de Irak kuzeyindeki terörist yapılanmayı yok etmek üzere işbirliği faaliyetleri oluşturdu.