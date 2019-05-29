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Dünya Bağdatın haberi var
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ORTADOĞU

Bağdat’ın haberi var

Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Harekâtı, Hakurk cephesiyle birlikte boyut değiştirdi. Sınır ötesine helikopterle bırakılan 2 bin 500 komando, mayın tuzaklarını temizleyerek güneye doğru ilerliyor. Komando sayısı yakında 6 bine ulaşacak. Mehmetçiğin hedefi Hakurk’ta tam kontrol sağlamak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
TSK, Irak kuzeyinde PKK’ya yönelik dev bir operasyon başlattı.
TSK, Irak kuzeyinde PKK’ya yönelik dev bir operasyon başlattı.

Hakurk'a yönelik harekâtın siyasi ve askeri hazırlıkları bir süredir yürütülüyordu.

Kış aylarına kadar devam etme ihtimali bulunan dev operasyon, Bağdat ve Erbil ile eşgüdüm içerisinde icra ediliyor. Ankara hem Irak merkezi yönetimi hem de Irak Kuzey Bölgesel Yönetimi ile sürekli irtibat halinde.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Nisan’da Irak’taki temasları kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile biraraya gelmişti. Operasyon devam ederken dün de Ankara önemli bir konuğu ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih’i kabul etti.

İki cumhurbaşkanının görüşmesinde ana gündem maddelerinden biri de Irak kuzeyindeki terörist yapılanmayı yok etmek üzere işbirliği faaliyetleri oluşturdu.

Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler: Terör hedefleri böyle vuruldu
OYNAT 00:30
Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler: Terör hedefleri böyle vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik harekat başlattı. Gün içerisinde topçu bataryalarından yapılan atışlar ve düzenlenen hava harekatının ardından akşam da bölgeye özel eğitimli komandolar sevk edildi. ATAK helikopterlerinin de görev aldığı harekatın başarıyla devam ettiği bildirildi.

Komando pençesi

Komando pençesi

TSK, Irak kuzeyinde PKK'ya yönelik dev bir operasyon başlattı.
Bağdat’ın haberi var

Bağdat’ın haberi var

Operasyon, Bağdat ve Erbil ile eşgüdüm içerisinde icra ediliyor.
TSK harekete geçti

TSK harekete geçti

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CHP 'pençe'ye<br>sessiz kaldı

CHP 'pençe'ye
sessiz kaldı

​Son yılların en önemli askeri operasyonuyla ilgili tek kelime etmediler.
Mesainin ağırlık merkezi İstanbul

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Hafter'e silah
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