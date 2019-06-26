Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Bahreynde işgal toplantısı
ORTADOĞU

Filistin tek başına direniyor

Bahreyn’de işgal toplantısı

Filistin devletini bitirmeyi öngören planın görüşmeleri Bahreyn’in başkenti Manama’da başladı. Başkanlığını ABD Başkanı Trump’ın damadı Kushner’in yaptığı çalıştaya S.Arabistan, BAE başta olmak üzere körfez ülkeleriyle Ürdün ve Fas katıldı. İhanet çalıştayı Gazze ve Batı Şeria’da protesto edilirken, Filistinliler kepenk kapattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filistinliler sokaklarda
Filistinliler sokaklarda

Filistin’de dün Bahreyn’de düzenlenen “İhanet Çalıştayına” karşı geniş kapsamlı eylemler düzenlendi. Gazzeliler, “Filistin’in tasfiyesini hedefleyen Yüzyılın Anlaşması planının uygulanması yolunda ilk adım” olarak gördükleri Bahreyn Çalıştayı’nı protesto için iş yerlerini açmazken, özel ve kamu kurumlarında da iş başı yapılmadı.

Filistinli grupların çağrısıyla başlatılan grev kapsamında, Gazzeli balıkçılar da gün boyu avlanmama kararı aldı. Gazze Balıkçılar Sendikası da, önceki gün yaptığı açıklamada, 00:06’dan 18:00’a kadar avlanılmayacağını duyurmuştu. Gazzeli gençler Bahreyn’deki çalıştayın geleceklerini kararttığı için “Kara Çalıştay” olarak isimlendiriyor.

Batı Şeria ayakta

İşgal altındaki Batı Şeria’da da, Bahreyn’de düzenlenen ‘Filistin’e ihanet çalıştayı’ protesto edildi. Tel-Aviv, El-Halil, Ramallah, Beytullahim, Cenin, El-Bire, Nablus, Tulkarm, Salfit, Kalkilya ve Eriha kentlerinde düzenlenen eylemlerde, Bahreyn’deki çalıştay ve Arap ülkelerinin çalıştaya katılımına tepki gösterildi.

İsrail askerleri, Ramallah, Beytullahim ve El-Bire kentlerindeki gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Atılan gazlar nedeniyle protestocular arasında boğulma tehlikesi geçirenler oldu.

  • Kushner’den rüşvet sunumu
  • Bahreyn’in başkenti Manama’da, ABD’nin Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu ve 50 milyar dolarlık yatırımı öngören “Yüzyılın Anlaşması” görüşmeleri, dün başladı. İki gün sürecek ve “Filistin’e ihanet” olarak nitelenen çalıştaya, başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri ile Ürdün ve Fas katıldı.
  • Çalıştaya ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin başkanlık ediyor. İhanet çalıştayının mimarı olan ABD Başkanı Trump’ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner, Filistinlilerin “İsrail lehine çözüm için Filistin’e ödenecek rüşvet” olarak nitelendirdiği çalıştayda Filistin halkına hitaben bir konuşma yaptı. Kushner, “Başkan Trump ve Amerika sizden vazgeçmedi. Bu çalıştay sizin için” değerlendirmesinde bulundu. Hazırladıkları planın Filistinlilerin gayri safi milli hasılasını 10 yılda ikiye katlayacağını savunan Kushner, planın bir milyondan fazla iş oluşturmaya ve yoksulluk oranını yüzde 50 oranında azaltmayı içerdiğini de öne sürdü.

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