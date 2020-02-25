Bahreyn'de koronavirüs vakası 2'ye çıktı

Dünya

Meksika'da son 14 ayda 3 bin 960 kadın öldürüldü

Meksika'da, geçen yıl ocak ayından bu yana kadına yönelik saldırılarda 3 bin 960 kadın hayatını kaybetti. Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.