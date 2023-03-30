Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin merkezi rolü enerji istikrarına katkıda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Merkezinde konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen, uluslararası göç sorunlarının ele alındığı "Uluslararası Göç Diyaloğu Toplantısı"nda gıda krizine değindi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılaya oranla kalkınma yardımlarında dünyanın ilk üç bağışçısından biri olduğuna işaret ederek, ihtiyaç sahibi topluluklara yardımların ulaştırılabilmesi için en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurguladı.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino'ya Türkiye'deki yıkıcı depremlerde gösterdiği dayanışma için teşekkür eden Çavuşoğlu, Hatay'da depremde hayatını kaybeden 3 IOM personeli ve ailesi için de başsağlığı diledi.
"Sıfır Atık Günü" vurgusu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, küresel krizlerin arasında atık gibi çevresel sorunların da bulunduğunu ve insan varlığını tehdit ettiğini söyledi.