Dünya Bakan Çavuşoğlunun sözleri Yunanistanda yankılandı
AVRUPA

Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri Yunanistan'da yankılandı

Türkiye-Yunanistan gerginliğinin baş meselesi olan Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma iddialarına dün Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki geldi. Çavuşoğlu'nun açıklamaları Yunan basınında geniş yer buldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlunun sözleri Yunanistanda yankılandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis

Yunanistan Ege'de kara sularını 12 mile çıkaracağına dair söylemlerini yeniden gündeme getirince Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert tepki geldi.

'BİR MİLE DAHİ İZİN VERMEYİZ'

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarını korumaya devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege'de değil 12, 1 mil dahi genişlemeye izin vermeyeceklerini vurguladı.

'MACERAYA ATILMA'

Çavuşoğlu, "Meclisimizin bu konuda 1995'te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz" ifadelerini kullandı.

SKANDAL İFADELERLE KARŞILIK

Bakan Çavuşoğlu'nun bu sözleri Yunanistan'da yankılandı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerine skandal ifadelerle yanıt vererek olanın 'acımasız ve benzeri olmaya bir şiddet tehdidi' olduğunu iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Geoger Arnaoutis skandal açıklamalara devam ederek 'Yunanistan'ın kuralları koyacağını' ifade etti.

YİNE ABD'YE SIĞINDI

Bu söylemlerin yanı sıra Yunanistan yine bildiğini okuyarak her zamanki gibi müttefiklerine sığındı. Yunan basınında dönen haberlerde ABD'nin kendilerinin yanında olduğunu ifade etti.

  • Yunanistan daha önce de Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı sonrasında benzer açıklamalarda bulunarak 12 deniz milinin 'ciddi' olarak masada olduğunu iddia etmişti.

Bu kararın tamamen siyasi olarak verildiğine dikkat çekilirken, Yunanistan'ın 12 mil meselesini Avrupa Birliği'nin (AB) önünde Türkiye'ye karşı 'koz' olarak kullanılabileceğinden bahsedilmişti.

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