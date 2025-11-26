Yeni Şafak
Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir mahallede çıkan yangında bin 500'e yakın ev yandı

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bir mahallede çıkan yangında bin 500'e yakın ev yandı

10:2526/11/2025, Çarşamba
AA
Yangın çıktığı mahallede evlerin bitişik olmasından dolayı büyüdü.
Yangın çıktığı mahallede evlerin bitişik olmasından dolayı büyüdü.

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Korail Mahallesi'nde meydana gelen yangında, yaklaşık 1500 ev kül oldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, itfaiye yetkilileri yangına ilişkin açıklamada bulundu. Yetkililer, Korail Mahallesi'nde beş saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında yaklaşık 1500 evin kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.


Yangının çıktığı mahallede evlerin bitişik olmasından dolayı ulaşımın zor olduğunu vurgulayan yetkililer, bu sebeple ekipler geldiğinde, yangının çoktan ileri boyuta ulaştığını ifade etti.



#Bangladeş
#Dakka
#Ev
#Korail
#kül
#yangın
