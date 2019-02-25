Dünya Bangladeşteki uçak kaçırmaya girişimi Korsan vuruldu
ASYA

Bangladeş'teki uçak kaçırmaya girişimi: Korsan vuruldu

Bangladeş'teki uçak kaçırmaya girişimi: Korsan vuruldu

Bangladeş başkenti Dakka ve Dubai arasındaki seferini yapan uçak, bir uçak kaçırma girişimi sebebiyle Bangladeş'in Chittagong kentine zorunlu iniş yaptı. Uçağı kaçırmaya çalışan korsan vurularak öldürüldü.

Haber Merkezi DHA
Bangladeş'te açırılmaya çalışılan uçak.
Bangladeş'te açırılmaya çalışılan uçak.

Uçağın Bangladeş'in başkenti Dakka'dan kalkışından 20 dakika sonra 20'li yaşlardaki hava korsanın kokpite girmek istediği; kokpit giriş kapısına ateş ettiği, pilotların ise 'acil durum' bildirerek uçağı indirdiği belirtildi.

Biman Bangladeş Havayollarına ait, 134 yolcu ve 14 mürettebatı taşıyan uçak, Hazrat Shah Amanat Uluslararası Havalimanı'na inişinin hemen ardından güvenlik güçleri tarafından kuşatıldı.

DHA
Bangladeş'te kaçırılmaya çalışılan uçak

Yerel medya, mürettebat ve yolcuların acil çıkışlardan tahliye edildiğini; hava korsanının bir mürettebat ile uçakta kaldığını; tahliyelerin ardından özel timlerin düzenlediği operasyonda silahlı olduğu belirtilen hava korsanının vurulduğunu, hastaneye kaldırılan korsanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polis yetkilisi, hava korsanın eşi ile bir duruma dair Başbakan ile görüşmek istediğini; polisin teslim olması yönündeki çağrısına olumsuz yanıt verince vurulduğunu söyledi.

Havalimanındaki uçuşlar yerel saatle 2000'de tekrar uçuşa açıldı.

Uçaktaki korsan için operasyon düzenlendi
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