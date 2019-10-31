Dünya Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyadda askeri hareketlilik
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da askeri hareketlilik

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da askeri hareketlilik

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terörden arındırılan Tel Abyad'da askeri hareketlilik yaşanıyor. Öte yandan kentte arama tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme çalışmaları da sürüyor.

Haber Merkezi AA
Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen arama tarama, mayın ve EYP temizleme çalışmaları sürüyor.
Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen arama tarama, mayın ve EYP temizleme çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terörden arındırılan Tel Abyad'da askeri hareketlilik yaşanıyor.

AA
Patlama sesi ve yükselen dumanlar, Akçakale ilçesinden de görüldü.

Bakan Akar, Tel Abyad'daki askerlere telsizden seslendi: Burada bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir
GÜNDEM
Bakan Akar, Tel Abyad'daki askerlere telsizden seslendi: Burada bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir

Evde bulunan patlayıcı imha edildi

Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen arama tarama, mayın ve EYP temizleme çalışmaları sürerken Türkiye sınırına yakın bölgedeki bir evde bulunan EYP kontrollü bir şekilde patlatıldı.

AA
Tel Abyad'da arama tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme çalışmaları da sürüyor.

Patlama sesi ve yükselen dumanlar, Akçakale ilçesinden de görüldü.

AA
TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terörden arındırılan Tel Abyad'da askeri hareketlilik yaşanıyor.

TSK, halkın ihtiyaçlarının karşılanması sürecine de destek oluyor

Öte yandan TSK'nin Tel Abyad'daki askeri hareketliliği ve ilçeyi normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bir yandan ilçenin güvenliğini kontrol ve takip eden TSK unsurları, diğer taraftan yerel halkın ihtiyaçlarının karşılanması sürecine destek oluyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da askeri hareketlilik
FOTOĞRAF 13
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPGPKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terörden arındırılan Tel Abyad'da askeri hareketlilik yaşanıyor.
Title
Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen arama tarama, mayın ve EYP temizleme çalışmaları sürerken Türkiye sınırına yakın bölgedeki bir evde bulunan EYP kontrollü bir şekilde patlatıldı.
Title
Patlama sesi ve yükselen dumanlar, Akçakale ilçesinden de görüldü.
Title
Öte yandan TSK'nin Tel Abyad'daki askeri hareketliliği ve ilçeyi normale döndürme çalışmaları devam ediyor.
Title
Bir yandan ilçenin güvenliğini kontrol ve takip eden TSK unsurları, diğer taraftan yerel halkın ihtiyaçlarının karşılanması sürecine destek oluyor.
Title
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da askeri hareketlilik
Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Tel Abyad'da arama tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizleme çalışmaları sürüyor.
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Tel Abyad'da<br> askeri hareketlilik

Tel Abyad'da
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Terörden arındırılan kentte askeri hareketlilik yaşanıyor.
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