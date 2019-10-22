Barış Pınarı Harekatı'na verilen ara: Süre dolar dolmaz TSK yıkıcı bir adım atmaz

120 saatliğine 'ateş etmeme' emri alan TSK unsurlarının süre dolduktan sonra nasıl bir süreç izleyeceği konusu bu gece netlik kazanmış olacak.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na, ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde 'ateş etmeme' emri ile 120 saatliğine ara verildi.

Sürenin dolmasına saatler kala hemen herkesin aklında "Peki 120 saat dolar dolmaz Türkiye silahlı güçlerini hemen harekete geçirecek mi?" sorusu var.

Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerin bölgeden çıkarılması süreci yakından takip ediliyor, bölgeden 136 araç çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana ulaşan bir uzatma talebi yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusunun ele alınacağı tarihi Soçi Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada 'sürenin uzatılması' konusunda açıklama yaptı.

Ateş etmeme süreci başladığından bu yana 700-800 teröristin çekildiğini kaydeden Erdoğan, "Bin 200- bin 300 kadarının da süratlen çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz. Macron, teröristlerin kendine yaptığı teklifi dolaylı yoldan bize iletmek istiyor. Macron'dan bana gelmiş böyle bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor daha çok." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın bu cümlesi, Türkiye'ye resmi kanallardan gelen herhangi bir uzatma talebi olmadığı bilgisini de doğrulamış oldu.

AA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Dakika dolunca TSK harekata geçecek diye bir kaide yok

Yenisafak.com'a bilgi veren askeri kaynaklar, herkesin aklından geçen "Türkiye, 120 saatlik süre dolar dolmaz bölgedeki ateşli güçlerini kullanacak mı?" soruna yanıt verdi.

"Mutabakat imzalandığında süreç hemen başlamadı" ifadesini kullanan kaynaklar şunları söyledi:

"Bu akşam süre doluyor. Bazı kesimlerde 'Süre dolar dolmaz TSK bomba yağdıracak' tarzı beklentiler oluşabiliyor ancak sahanın gerçekleri çok daha farklı.

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Türkiye ve ABD mutabakatı imza altına aldı ve iyi ya da kötü karşılıklı bir güven tesisi kurdu. Böylesine zorlu bir süreçte kurulan bu ilişkilerin hemen bozulması kimseye fayda vermez.

Barış Pınarı Harekâtı’nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/LHlfa9nlGq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2019

İki ülkenin istihbaratı kendi raporlarını karşılaştıracak

Bilindiği üzere süre başladıktan sonra hem keskin nişancı ateşi hem de havan atışları devam etti ve Türkiye hemen karşılık vererek bu noktaları vurdu.

Sonuçta kimi noktalarda aksaklık olsa da Türkiye ve ABD süreci iyi koordine etti. Türkiye, mutabakatın sahaya nasıl yansıdığını kontrol edecek ve ona göre bir adım atacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türk heyeti, ABD Başkan Yardımcısı Pence ve beraberindekilerle 120 saatlik mutabakat sürecini görüşürken...

Teröristlerin çoğu çıktı. İçeride kalanların da neler yaptığı anbean takip ediliyor. Süre dolduktan sonra içeride kalan teröristler muhakkak etkisiz hale getirileceklerdir ancak bunların hemen aynı dakikada ve çok yıkıcı bir etkiyle yapılması güçlü bir ihtimal değil.

Türk ve ABD heyeti siyasi açıdan görüşürken, iki ülkenin Genelkurmay Başkanlıkları ve istihbarat örgütleri sahada son durumu değerlendirecek. Bu kapsamda belki çok kısa bir süre uzatması mümkün olabilir.

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Sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantıda Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi. Fotoğrafta Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan süreci takip ederken görülüyor.

Ancak bu sürenin Türkiye tarafından kabul edilebilir bir seviyede olacağı ve buna rağmen herhangi bir adım atılmazsa Barış Pınarı Harekatı'nın kaldığı yerden çok daha güçlü şekilde devam edeceği herkesin malumu."

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