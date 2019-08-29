Barışa sabotaj

Rusya, İran ve Türkiye’nin garantörlüğünde gerginliği düşürme ve barışı sağlama amacıyla ilan edilen 1, 2 ve 3 nolu bölgeleri anlaşmayı ihlal ederek ele geçiren Rus ve İran destekli Esed birlikleri, aynı anlaşma kapsamındaki 4. bölgeye (İdlib) dönük saldırılarını sürdürüyor. Türkiye’nin Astana ve Soçi mutabakatı çerçevesinde İdlib’in güneyinde inşa ettiği 10 no’lu Şir Mağar Türk Gözlem Üssü’ne yönelik saldırı iddiaları yalanlanırken, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydeden güvenlik kaynakları, direkt gözlem noktasını hedef alan bir saldırının gerçekleşmediğini belirtti. Rus ve Esed rejiminin kara ve hava bombardımanları Han Şeyhun sonrası Maaret el Numan, Cebel Zaviye ve Sahel el Gab bölgelerinde yoğunlaşırken, dün sabah 10 no’lu Şir Mağar Türk Gözlem Üssü yakını vuruldu. 11.05’te başlayan bombardıman 11.30’a kadar sürdü.

SALDIRILAR EŞZAMANLI

İdlib Gözlemevi tarafından Yeni Şafak’a yapılan açıklamada rejime ait Su-24 tipi savaş uçağının 2, Rus Su-35 tipi Rus uçağının da Gözlem Noktası çevresine 2 roket attığı belirtildi. İdlib Gözlemevi yetkilileri Hama’da bulunan ve Esed rejimine ait olan Kireymiye askeri üssünden de aynı dakikalarda Şir Mağar Türk Askeri Noktası’na 5 roket atıldığı bilgisini verdi. Saldırı esnasında 4 Rus uçağı, 1 rejim helikopteri ve 3 Esed savaş uçağının bölge genelinde uçtuğunu kaydeden İdlib Gözlemevi Sözcüsü Hattab Ebu Steyf, saldırıların eşzamanlı gerçekleştiğini belirtti. Türk Üssü duvarlarını hedef alan bomba ve füzelerin 50 metre mesafeye kadar düştüğünü belirten Ebu Steyf, saldırıda Türk tarafı ve Suriyeliler kanadında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını anlattı. Öte yandan varılan mutabakatlara rağmen Türk askeri gözlem noktalarına sabotoaj amaçlı saldırılar sürerken, M4 karayolu üzerindeki Neyrabiyye köyüne giden Türk askeri heyeti, yeni üs kurma çalışmaları için incelemelerde bulundu.

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İdlib’te yeni katliam

Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 5’i çocuk, 10 sivil daha yaşamını yitirdi, 23’ten fazla sivil yaralandı. Rejim uçakları, sabah saatlerinden bu yana Tuh, Has, Kefersecne, Nukeyyer, Gadafa, Tel Mennis, Tel Merdih ve Marşurin köyleri ile Kefrenbil, Marratinnuman ve Serakib ilçelerine saldırı düzenledi. Esed rejiminin savaş uçaklarının gece saatlerinde Marratinnuman ilçesine düzenlediği hava saldırısında 5’i çocuk, 10 sivil hayatını kaybetti, 23’ten fazla sivil yaralandı.