Dünya Barselonayı yaktılar
AVRUPA

Barselona’yı yaktılar

İspanya’nın doğusundaki Barselona kentinde, meydanlara çıkan bağımsızlık yanlısı binlerce Katalan, mahkum edilen Katalan siyasetçilerin serbest bırakılmasını istedi. 350 bin kişinin katıldığı gösterilerde Barselona sokakları savaş alanına döndü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barselona yangın yeri
Barselona yangın yeri

2 HAFTA GERİDE KALDI

İspanya Yüksek Mahkemesi’nin 14 Ekim’de açıkladığı kararla 9 Katalan siyasetçinin 1 Ekim 2017’de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı 9 ila 13 yıl hapis cezası alması sonrası Barselona merkezli başlayan gösteriler 14. gününü doldurdu. Ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin temsilcileri ve Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra’nın da katıldığı gösteride, “özgürlük” ve “bağımsızlık” sloganları atıldı.

Barselona merkezli başlayan gösteriler 14. gününü doldurdu.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Öte yandan gece saatlerinde, Cumhuriyeti Savunma Komitesi (CDR) adlı bağımsızlık yanlısı radikal grubun sosyal medya aracılığıyla kent merkezindeki emniyet müdürlüğü binası önünde organize ettiği izinsiz gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Polis araçlarına taş, yumurta ve tenis topu atan göstericilere güvenlik mensupları müdahale etti. İspanyol basını, en az 2 kişinin gözaltına alındığını ve biri hastanede tedavi altında, yaralananların olduğunu yazdı.

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