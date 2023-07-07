Başka kim kullanabilir?

Truth Social adlı sosyal medya platformunda konuya ilişkin bir mesaj paylaşan Trump, “Beyaz Saray’ın batı kanadında bulunan kokainin Hunter ve Joe’dan başkasına ait olabileceğini inanan biri gerçekten var mı?” sorusuyla ABD Başkanı ve oğlunu sorumlu tuttu. Trump, sonraki paylaşımında, “Ama bekleyin. Yalan haber medyası, bulunan kokainin çok küçük bir miktar olduğu ve gerçekte kokain olmadığını, aspirin olduğunu yazacak ve haber sumen altı edilecek” değerlendirmesinde bulundu.