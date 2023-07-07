|
Dünya

Başka kim kullanabilir?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da geçtiğimiz günlerde bulunduğu ortaya çıkan “kokain” kalıntısına ilişkin yorumunda mevcut ABD Başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’ı hedef aldı.

Dış Haberler
04:00 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Trump'tan Biden'a salvo.

Trump'tan Biden'a salvo.

Truth Social adlı sosyal medya platformunda konuya ilişkin bir mesaj paylaşan Trump, “Beyaz Saray’ın batı kanadında bulunan kokainin Hunter ve Joe’dan başkasına ait olabileceğini inanan biri gerçekten var mı?” sorusuyla ABD Başkanı ve oğlunu sorumlu tuttu. Trump, sonraki paylaşımında, “Ama bekleyin. Yalan haber medyası, bulunan kokainin çok küçük bir miktar olduğu ve gerçekte kokain olmadığını, aspirin olduğunu yazacak ve haber sumen altı edilecek” değerlendirmesinde bulundu.


#Trump
#Biden
#ABD
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ölen babadan kızına maaş ne kadar 2023?