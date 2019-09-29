Baskı artıyor

Güvenlik, terörle mücadele, istihbarat ve dış politika kurumlarında görev yapmış 300’den fazla kişinin imzasının bulunduğu ortak bildiride, “Başkan Trump, demokrasimize dışarıdan müdahaleye davetiye çıkarmak için ülke topraklarının en üst makamının yetki ve kaynaklarını olabildiğince kullanmıştır” denildi. Bildiriye Baracak Obama döneminde Savunma Bakanlığında görev alan Rusya, Ukrayna ve Avrasya’dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Evelyn Farkas ile aynı dönemin Avrupa’dan sorumlu ulusal güvenlik yetkilisi Spencer Boyner de imza attı.

POMPEO İFADEYE ÇAĞRILDI

Öte yandan Demokratların kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, Trump’ın Ukrayna görüşmesine ilişkin gerekli belgeleri Meclise sunmaması sebebiyle Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu ifadeye çağırdı. Temsilciler Meclisinin Dış İlişkiler, İstihbarat ve Denetim komitelerinden yapılan açıklamada, Pompeo’ya Ukrayna görüşmesine ilişkin belgeleri teslim etmesi talebiyle iki mektup gönderildiği ancak Pompeo’nun taleplere yanıt vermediği kaydedildi. Bunun üzerine Pompeo’yu Kongrede ifade vermeye çağırmaya karar veren üç komite başkanı, Ukrayna konusunda Trump yönetiminin şeffaf davranmadığını savunuyor. Ayrıca, Trump’ın 2017’den beri Ukrayna Özel Temsilcisi olan Kurt Volker’ın, Ukrayna krizi nedeniyle görevini bıraktığı ifade edildi.

Ukrayna’dan Biden açıklaması

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılık Müdürü Nazar Holodnitskiy, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’ın soruşturmaya dahil edilmediğini söyledi. Hunter Biden’ın yönetim kurulu üyesi olduğu Ukrayna’nın enerji şirketi Burisma ile ilgili soruşturmanın, 2017’de kapandığını belirten Holodnitskiy, “Ne Joe Biden ve ne de oğlu Hunter Biden sorguya alındı. Herhangi bir kanıtın bulunmadığı gerekçesiyle iki sene devam eden soruşturma kapandı” ifadesini kullandı.