Dünya Basra Uluslararası Havalimanına füze saldırısı
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Basra Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı

Irak'ın güneyindeki Basra Uluslararası Havalimanı'na katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi. Yetkililerin açıkladığı bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Haber Merkezi AA
Katyuşa füzesi
Katyuşa füzesi

Irak'ın güneyindeki Basra Uluslararası Havalimanı'na, katyuşa füzeleriyle saldırı gerçekleştirildi, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Saldırıya ilişkin konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen Basra'daki güvenlik yetkilisi, dün gece saatlerinde iki katyuşa füzesinin havalimanı gözetleme kulesinin yakınına düştüğünü ifade etti.

"Herhangi bir aksama yok"

Füze saldırısının kim tarafından gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediğini belirten yetkili, olayda herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını, uçak seferlerinde de herhangi bir aksamanın meydana gelmediğini kaydetti.

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