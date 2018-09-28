Basra Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı

Irak'ın güneyindeki Basra Uluslararası Havalimanı'na, katyuşa füzeleriyle saldırı gerçekleştirildi, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Saldırıya ilişkin konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen Basra'daki güvenlik yetkilisi, dün gece saatlerinde iki katyuşa füzesinin havalimanı gözetleme kulesinin yakınına düştüğünü ifade etti.

"Herhangi bir aksama yok"

Füze saldırısının kim tarafından gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediğini belirten yetkili, olayda herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını, uçak seferlerinde de herhangi bir aksamanın meydana gelmediğini kaydetti.