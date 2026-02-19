Batı Şeria için soykırım çağrısı

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ülkesinde yapılacak seçimler öncesinde, gelecek hükümete, işgal altındaki Batı Şeria'da "göçü teşvik etme" adı altında Filistinlilere yönelik etnik temizlik çağrısı yaptı. İktidardaki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin en aşırı isimlerinden biri olan Smortich, daha önce de defalarca Gazze’de etnik temizlik talep etmişti. Smotrich, İsrail’in son dönemde Batı Şeria’yı ilhak etmek için çıkardığı kanunlar ve kurduğu yasa dışı Yahudi yerleşimlerin de fikir babası olarak çıkıyor. Söz konusu kanunlardan sonra Batı Şeria ve Kudüs’teki baskısını artıran işgalci İsrail, Ramazan ayının da girmesiyle birlikte baskıları daha da yoğunlaştırıyor.

OSLO ANLAŞMASI'NI DA İPTAL EDECEK

Smotrich, partisi Dini Siyonizm tarafından düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, bir sonraki İsrail hükümetinin Batı Şeria'da Filistinlilerin göçünü teşvik etmesi ve bölgenin İsrail'e ilhakını gerçekleştirmesi gerektiğini dile getiren Smotrich, "Uzun vadede başka bir çözüm yok" diyerek, "göçü teşvik" adı altında etnik temizliği savundu. "Devrimi tamamlamalı ve Arap terörist devleti fikrini ortadan kaldır-malıyız" ifadelerini kullanan aşırı sağcı Bakan, İsrail ile Filistin yönetimi arasında 1990'larda imzalanan Oslo Anlaşmaları'nı iptal etmek için çalışacağını sözlerine ekledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki en keskin bakanlardan biri olarak dikkat çeken Smotrich, Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini, Filistin topraklarının gasbedilerek yeni yerleşimler kurulmasını ve buraların ilhakını savunuyor.

RAMAZAN’DA AKSA’YA BASKIN

İşgal hükümeti, Batı Şeria ve Kudüs’te yeni ilhak adımlarını atarken Ramazan ayının başlamasıyla da “güvenlik önlemi” adı altında şiddetini de artırıyor. İşgal kuvvetlerinin yanı sıra, yasa dışı Yahudi yerleşimler de Filistinlilere ve kutsal mekanlara saldırılar gerçekleştiriyor. Kudüs’te Ramazan ayının ilk günü olan dün, İsrail polisinin koruması altında hareket eden çok sayıda yasa dışı Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Ramazan ayının ilk gününde meydana gelen bu baskın, ay boyunca da baskıların artarak süreceğini gösteren bir işaret olarak algılandı.

HAREM-İ İBRAHİM CAMİİ’Nİ DE KAPATTI

İşgal güçleri, Mescid-i Aksa’nın yanı sıra ilhak kanunlarının ilk adımlarını atarak ikiye böldükleri El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii’ni de Müslümanların ziyaretine kapattı. Ramazan ayının başlaması münasebetiyle camiyi ziyaret etmeye gelen Filistinli Müslümanlar, işgalci İsrail kuvvetleri tarafından engellendi.







