Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Fransa'da İsrail menşeli hurmalara boykot çağrısı

Fransa'da İsrail menşeli hurmalara boykot çağrısı

22:2818/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Fransa merkezli EuroPalestine Derneği
Fransa merkezli EuroPalestine Derneği

Fransa merkezli EuroPalestine Derneği, Ramazan ayında artan hurma satışı nedeniyle işgal altındaki Filistin topraklarından gelen "İsrail" menşei hurmaların boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Fransa merkezli EuroPalestine Derneği, ülkede satılan ve İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria topraklarında üretilen hurmaların boykot edilmesini istedi.

Filistinlilerin haklarını savunan EuroPalestine Derneği, hurma satışlarının arttığı ramazan ayında İsrail ürünlerini boykot etme çağrısını sürdürüyor.

Konuya ilişkin konuşan EuroPalestine Derneği Başkanı Olivia Zemor, Fransa’da satılan Medjool marka hurmaların büyük bölümünün
"yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ya da işgalin suç ortaklarından geldiğini"
belirtti.

Zemor, bazı kutuların üzerinde hurmaların üretim yerine Ürdün ya da Fas yazdığını ancak ürünlerin aslında İsrail menşeli olduğunu söyledi.


Filistin topraklarından gelen ürünlerde "İsrail" ibaresi kullanılmayacak

İsrail ürünlerini boykot kapsamında bazı gönüllülerin süpermarketlerde tüketicileri bilgilendirme kampanyaları yürüttüğünü dile getiren Zemor, amaçlarının alternatif ürünlerin tüketimini teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Zemor, Fransa’daki yasal düzenlemelere göre satıcıların özellikle kuru meyveler için üretim yeri bilgisini açıkça belirtmekle yükümlü olduklarını hatırlattı ve bu düzenlemelerde işgal altındaki Filistin topraklarından gelen ürünler için
"İsrail"
ibaresinin kullanılamayacağına dikkati çekti.
Bu ürünleri boykotun İsrail ekonomisi üzerinde olumsuz etkisi olduğunun altını çizen Zemor, bazı çok uluslu gıda şirketlerinin de
"boykot hedefleri"
arasında yer aldığını ifade etti.
Bu arada, Ramazan döneminde hurma tüketiminin arttığına işaret eden EuroPalestine Derneği, tüketicilere
"işgal altındaki topraklardan gelen ürünler yerine alternatif üretimleri tercih etme"
çağrısında bulundu.


#EuroPalestine
#Hurma
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir’de ilk sahur saat kaçta? İzmir 2026 Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakitleri