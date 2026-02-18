Fransa'da İsrail menşeli hurmalara boykot çağrısı

Fransa merkezli EuroPalestine Derneği, Ramazan ayında artan hurma satışı nedeniyle işgal altındaki Filistin topraklarından gelen "İsrail" menşei hurmaların boykot edilmesi çağrısında bulundu.
Fransa merkezli EuroPalestine Derneği, ülkede satılan ve İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria topraklarında üretilen hurmaların boykot edilmesini istedi.
Filistinlilerin haklarını savunan EuroPalestine Derneği, hurma satışlarının arttığı ramazan ayında İsrail ürünlerini boykot etme çağrısını sürdürüyor.
Zemor, bazı kutuların üzerinde hurmaların üretim yerine Ürdün ya da Fas yazdığını ancak ürünlerin aslında İsrail menşeli olduğunu söyledi.
Filistin topraklarından gelen ürünlerde "İsrail" ibaresi kullanılmayacak
İsrail ürünlerini boykot kapsamında bazı gönüllülerin süpermarketlerde tüketicileri bilgilendirme kampanyaları yürüttüğünü dile getiren Zemor, amaçlarının alternatif ürünlerin tüketimini teşvik etmek olduğunu vurguladı.