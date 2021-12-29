Dünya Batı Şeriada yerleşimci Yahudi terörüne karşı direniş
ORTADOĞU

Batı Şeria'da yerleşimci Yahudi terörüne karşı direniş

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Burka kasabasında Filistinliler, fanatik Yahudi yerleşimci teröristlerin sistematik tacizlerine ve saldırılarına karşı direnişe geçti.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
​Batı Şeriada yerleşimci Yahudi terörüne karşı direniş
Arşiv

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Burka kasabasında Filistinliler, fanatik Yahudi yerleşimci teröristlerin sistematik tacizlerine ve saldırılarına karşı direnişe geçti.

Yahudi yerleşimci teröristler, 2005 yılında terk edilen yasa dışı yerleşim yeri Homesh’in ve Burka arazilerinin kendilerine tahsis edilmesi için, bölgede yaşayan Filistinlilere yönelik geçen perşembe günü kasabaya baskın düzenlemiş, pek çok eve zarar vermiş ve mezarlıkları tahrip etmişti.

Pazar ve pazartesi günü de yüzlerce Filistinli sokaklara dökülerek yerleşimci terörünü protesto etti. Filistinliler kasabaya giden ana yolu trafiğe kapatarak terk edilmiş bir aracı ateşe verdi. Yahudi yerleşimcilerle aynı safta Filistinlileri hedef alan İsrail güvenlik güçleri, geçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile çok sert müdahalede bulundu. Filistin Kızılayı’nın aktardığına göre, 2 gün süren olaylarlarda 240’tan fazla Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'da köyleri basan Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin mülklerine zarar verdi
DÜNYA
Batı Şeria'da köyleri basan Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin mülklerine zarar verdi

İsrail güçleri Batı Şeria'da 8'i gerçek mermiyle 43 Filistinliyi yaraladı
DÜNYA
İsrail güçleri Batı Şeria'da 8'i gerçek mermiyle 43 Filistinliyi yaraladı
Kupada büyük sürpriz:Galatasarayı elediler

Kupada büyük sürpriz:
Galatasaray'ı elediler

​Denizlispor, kalecisinin damga vurduğu maçta kupada turladı.
Yarın başkanla konuşacağım

'Yarın başkanla konuşacağım'

​Fatih Terim'den Denizlispor maçı sonrasında çarpıcı mesajlar.
İBB Sözcüsü Murat Ongun Nedim Şenerin TVNETte gündeme getirdiği onlarca iddiadan yalnızca birisine karşı çıkabildi

Gol sevinci <br>dikkat çekti

Gol sevinci
dikkat çekti

​Fenerbahçe altyapısından yetişen futbolcu, G.Saraylıları kızdırdı.

​Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere 'burs-kredi' müjdesi.

​Türkiye'nin 28 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Trabzonspor üst turda

Trabzonspor üst turda

​Bordo mavililer, Boluspor'u Koita'nın golüyle eledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.