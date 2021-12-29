Batı Şeria'da yerleşimci Yahudi terörüne karşı direniş

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Burka kasabasında Filistinliler, fanatik Yahudi yerleşimci teröristlerin sistematik tacizlerine ve saldırılarına karşı direnişe geçti.

Yahudi yerleşimci teröristler, 2005 yılında terk edilen yasa dışı yerleşim yeri Homesh’in ve Burka arazilerinin kendilerine tahsis edilmesi için, bölgede yaşayan Filistinlilere yönelik geçen perşembe günü kasabaya baskın düzenlemiş, pek çok eve zarar vermiş ve mezarlıkları tahrip etmişti.

Pazar ve pazartesi günü de yüzlerce Filistinli sokaklara dökülerek yerleşimci terörünü protesto etti. Filistinliler kasabaya giden ana yolu trafiğe kapatarak terk edilmiş bir aracı ateşe verdi. Yahudi yerleşimcilerle aynı safta Filistinlileri hedef alan İsrail güvenlik güçleri, geçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile çok sert müdahalede bulundu. Filistin Kızılayı’nın aktardığına göre, 2 gün süren olaylarlarda 240’tan fazla Filistinli yaralandı.

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