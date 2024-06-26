Batı Şeria’ya 1 milyon Yahudi taşıyacak

Dünyanın gözü önünde Gazze’de soykırım yapan İsrail’in, diğer yandan dikkatlerin üzerinden uzaklaştığı Batı Şeria’yı ilhak etmek için sözde hukuki düzenlemeleri yaptığı ortaya çıktı. New York Times (NYT) gazetesi, Dini Siyonist Parti lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, yakın zamanda Yahudi yerleşimcilere, hükümetin Batı Şeria’yı yönetme biçimini değiştirmek için gizli bir çaba içinde olduğunu söylediği ses kaydını ortaya çıkardı. Gazze'deki katliamlarına eş zamanlı olarak Batı Şeria’da yasa dışı faaliyetlerini de artıran İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria’da 8 bin 800 Filistinliyi tutukladı. Gazze’de istediği sonucu elde edemeyen işgalcinin, savaşı uzatarak dikkatleri burada tuttuğu, arka planda ise Batı Şeria’yı ilhak planlarını tamamlamaya çalıştığı düşünülüyor.

YÖNETİMİ YERLEŞİMCİLERE VERECEK

Smotrich, NYT gazetesinin yayınladığı 9 Haziran’da Batı Şeria’da düzenlenen bir toplantıya ait ses kaydında skandal itiraflarda bulundu. İsrailli Bakan, yasa dışı Yahudi yerleşimcilere hükümetin bölgede yönetim şeklini sivil otoriteye vermek istediğini söyledi. Amaçlarının Batı Şeria’nın Filistin devletinin bir parçası olmasını engellemek olduğunu belirten Smortrich, bu minvalde yaptıkları çalışmaları tamamladıklarını kaydetti.

NETANYAHU’NUN HABERİ VAR

Kayıtta, Batı Şeria’da İsrail ordusunun güvenlik kontrolünde olan noktaların, Savunma Bakanlığı’nda Smotrich için çalışan sivil isimlere teslim edilmesinin planlandığı belirtildi. Ses kaydında, “Bölgenin uluslararası ve hukuki bağlamda yutulması daha kolay olacak” ifadesini kullanan Smotrich’in, aksi takdirde İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmekle suçlanabileceğini söylediği ifade edildi. Plandan Netanyahu’nun da haberinin olduğunu ifade eden aşırı sağcı Bakan'ın ses kaydında, “Bunu uluslararası kamuoyu ve hukuki bağlamda sindirmek daha kolay olacaktır. Böylece burada yaptığımızın ilhak olduğunu söylemeyeceklerdir. Biz de isteğimizi daha rahat yapacağız” ifadelerini kullandığı duyuluyor.

1 MİLYON YAHUDİ İSKAN EDİLECEK

Öte yandna, söz konusu planın bazı kısımlarının son 8 ay içinde uygulamaya geçirildiği ve bazı yetkilerin sivillere devredildiği vurgulandı. Yarım saat konuşan Smotrich’in konuşmasını kaydeden ve NYT'ye ulaştıran kişi, bakanın ırkçı Yahudilerden ayrıca destek ve yardım talep ettiğini de belirtti. Kayıtta, “7 Ekim’den sonra İsrail toplumunda bir konsensüs oluştu. Bunun yolu yerleşimleri geliştirmektir. Biz de İsrail’in yerleşimleri düzenli bir şekilde geliştirmesiyle sonuçlanacak geniş yapısal süreçleri gerçekleştirmeye odaklanıyoruz” diyen Smotrich, “Batı Şeria için ayrı bir sivil sistem oluşturduk, Savunma Bakanlığı bünyesinde bir ofis var. Orada bir bakan var. Orada bir yönetim var, yönetim için bir CEO var, bir devlet dairesinin CEO’su olarak kabul ediliyor” sözleri ile sistemi tarif etti. Smotrich ayrıca yerleşimi teşvik etmek için yeni ulaşım sistemleri kuracaklarını belirterek “Batı Şeria’ya 1 milyon Yahudi getireceğiz” dedi.

Yedek askerlerin Gazze isyanı

İsrail'de 42 yedek asker, "Gazze'de görev yapmayı" reddederek isyan bayrağı açtı. Gazze'de görev yapmayı reddeden bir mektuba imza atan askerler, mektupta, "Savaşa katıldığımız altı ay, bize askeri harekatın tek başına kaçırılan insanları (İsrailli esirler) geri getirmeyeceğini kanıtladı. Takındığımız tutumun bedelini ödesek bile Gazze'de askerlik hizmetine dönmeyeceğiz." ifadesini kullandı. İsrailli askerler, İsrail ordusunun 7 Mayıs'tan bu yana sürdürdüğü Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik kara saldırılarını reddettiklerini belirterek şunları kaydetti: "Bu saldırı, bizim ve Refah'taki masum insanların hayatını tehlikeye atmanın yanı sıra kaçırılanları da (İsrailli esirleri) canlı olarak geri getirmeyecek. Refah mı kaçırılanlar mı? Biz kaçırılanları seçiyoruz." Askerler İsrail'in sivil katliamlarına yönelik tanıklıklarını da anlattı.







