Batı Şeria'yı askeri üsse dönüştürdü

Dün, Batı Şeria’da esnaf, hastane katliamını protesto amaçlı greve gidip, kepenk kapattı. Filistinliler, Batı Şeria’nın askeri bölgeye dönüştüğünü, dışarıda karşılaşacakları olası şiddet ve tahkirden dolayı evlerinden çıkamadıklarını belirtti. İsrailli Bakan Itamar Ben Gvir’in silahlandırdığı sözde “gönüllü sivillerle” birlikte işgalci güç unsurlarının her an kendilerini sorguya alabileceği hatta saldırıya uğrayabileceklerini belirten Filistinliler, can endişesi yaşadıklarını belirtti. Batı Şeria’da Filistinlilerin işe gitmek için kullandıkları yollarda yeni güvenlik noktaları oluşturulduğuna ve işgalci güç unsurlarının her zamankinden daha ağır silahlandığı da kaydedildi. Mahallelerin adeta askeri üsse dönüştüğü ortaya kondu.