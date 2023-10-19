|
Dünya

Batı Şeria'yı askeri üsse dönüştürdü

Terör devleti İsrail’in hastane katliamı sonrası işgal altındaki Batı Şeria’da da gerilim zirve yaptı. Bölgede yaşayan Filistinliler, Batı Şeria’nın pek çok noktasına yeni kontrol noktaları kurulduğu ve ağır askeri varlığın oluşturulduğunu belirtti.

Dış Haberler
04:00 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Dün, Batı Şeria’da esnaf, hastane katliamını protesto amaçlı greve gidip, kepenk kapattı. Filistinliler, Batı Şeria’nın askeri bölgeye dönüştüğünü, dışarıda karşılaşacakları olası şiddet ve tahkirden dolayı evlerinden çıkamadıklarını belirtti. İsrailli Bakan Itamar Ben Gvir’in silahlandırdığı sözde “gönüllü sivillerle” birlikte işgalci güç unsurlarının her an kendilerini sorguya alabileceği hatta saldırıya uğrayabileceklerini belirten Filistinliler, can endişesi yaşadıklarını belirtti. Batı Şeria’da Filistinlilerin işe gitmek için kullandıkları yollarda yeni güvenlik noktaları oluşturulduğuna ve işgalci güç unsurlarının her zamankinden daha ağır silahlandığı da kaydedildi. Mahallelerin adeta askeri üsse dönüştüğü ortaya kondu.


#İsrail
#Filistin
#Batı Şeria
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hemen kabul olan dua