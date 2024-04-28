Bayrak sorununu çözüp yelken açacak

Abluka ve ambargoyu kırmak için Gazze’ye yelken açmaya hazırlanan Özgürlük Filosu’nun sefer tarihi ertelendi. İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde oluşturulan Özgürlük Filosu, direkt Gazze’ye insani yardım götürmeyi planlıyordu. İki gemideki Guinea-Bissau bayrakları İsrail’in baskısı sonucu geri çekildi. Özgürlük filosunda yaşanan bayrak sorununun giderilmeye çalışıldığı, bu nedenle de filonun seferinin ertelendiği açıklandı. Konuya ilişkin Özgürlük Filosu Koalisyonu’ndan şu açıklama yapıldı:

GUİNEA-BİSSAU BAYRAĞI ÇEKTİ

“Guinea-Bissau Uluslararası Gemi Sicili tarafından gemimiz Akdeniz'in denetlenmesi talebiyle iletişime geçildi. Gemimiz tüm denetimleri geçmiş olduğu için bu son derece olağandışı bir talepti. Yine de kabul ettik. Denetçi perşembe günü geldi, cuma öğleden sonra denetleme tamamlanmadan önce Guinea-Bissau Uluslararası Gemi Sicili (GBISR) açıkça siyasi bir hamle yaparak Özgürlük Filosu Koalisyonu'na Guinea-Bissau bayrağını iki filo gemisinden çektiğini bildirdi.”

OLAĞANÜSTÜ BİLGİ İSTEDİLER

“Bu iptal hakkında bizi bilgilendiren GBISR, planlanan Gazze misyonumuza özel olarak atıfta bulundu. Ayrıca, gemilerin varış limanı, potansiyel ek liman ziyaretleri, insani yardımın tahliye limanı, tahmini varış tarihi ve saati konularında bir dizi olağanüstü bilgi talep etti. İnsani yardım taşımacılığını onaylayan resmi bir mektup ve yükün tam manifestosu istendi. Bu bayraklandırma otoritesi için son derece olağandışı bir hareket. Normalde otoriteler, bayrağını taşıyan gemilerde sadece güvenlik ve ilgili standartlarla ilgilenir.”

İSRAİL’İN SUÇUNA ORTAK OLDU

“Ne yazık ki Guinea-Bissau, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri kasıtlı olarak açlık, yasa dışı abluka ve soykırımla suçladığı İsrail'in suçlarına yardımcı olmak için kendisini suçlu kılmıştır. İsrail, Filistinlilere hayatta kalmaları için ihtiyaç duydukları yardımı vermeyi reddetmekte ne kadar ileri gideceğini dünyaya göstermektedir. Kimse İsrail kuşatmasını yıkma kararlılığımızı kıramaz. Bizim sorumluluğumuz bu umudu canlı tutmaktır. Yelken açacağız.”







