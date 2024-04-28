|
Dünya

Bayrak sorununu çözüp yelken açacak

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkmaya hazırlanan Özgürlük Filosu’nun seferi, Afrika ülkesi Gine-Bissau gemilere kendi bayrağının asılmasını istemediği için ertelendi. Kararın İsrail’in baskıları sonucu alındığı öğrenildi. Filo “Kimse kuşatmayı yıkma kararlılığımızı kıramaz. Yelken açacağız” açıklaması yaptı.

04:00 - 28/04/2024 Pazar
Güncelleme: 03:57 - 28/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Özgürlük Filosu.
Özgürlük Filosu.

Abluka ve ambargoyu kırmak için Gazze’ye yelken açmaya hazırlanan Özgürlük Filosu’nun sefer tarihi ertelendi. İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde oluşturulan Özgürlük Filosu, direkt Gazze’ye insani yardım götürmeyi planlıyordu. İki gemideki Guinea-Bissau bayrakları İsrail’in baskısı sonucu geri çekildi. Özgürlük filosunda yaşanan bayrak sorununun giderilmeye çalışıldığı, bu nedenle de filonun seferinin ertelendiği açıklandı. Konuya ilişkin Özgürlük Filosu Koalisyonu’ndan şu açıklama yapıldı:

GUİNEA-BİSSAU BAYRAĞI ÇEKTİ

“Guinea-Bissau Uluslararası Gemi Sicili tarafından gemimiz Akdeniz'in denetlenmesi talebiyle iletişime geçildi. Gemimiz tüm denetimleri geçmiş olduğu için bu son derece olağandışı bir talepti. Yine de kabul ettik. Denetçi perşembe günü geldi, cuma öğleden sonra denetleme tamamlanmadan önce Guinea-Bissau Uluslararası Gemi Sicili (GBISR) açıkça siyasi bir hamle yaparak Özgürlük Filosu Koalisyonu'na Guinea-Bissau bayrağını iki filo gemisinden çektiğini bildirdi.”

OLAĞANÜSTÜ BİLGİ İSTEDİLER

“Bu iptal hakkında bizi bilgilendiren GBISR, planlanan Gazze misyonumuza özel olarak atıfta bulundu. Ayrıca, gemilerin varış limanı, potansiyel ek liman ziyaretleri, insani yardımın tahliye limanı, tahmini varış tarihi ve saati konularında bir dizi olağanüstü bilgi talep etti. İnsani yardım taşımacılığını onaylayan resmi bir mektup ve yükün tam manifestosu istendi. Bu bayraklandırma otoritesi için son derece olağandışı bir hareket. Normalde otoriteler, bayrağını taşıyan gemilerde sadece güvenlik ve ilgili standartlarla ilgilenir.”

İSRAİL’İN SUÇUNA ORTAK OLDU

“Ne yazık ki Guinea-Bissau, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri kasıtlı olarak açlık, yasa dışı abluka ve soykırımla suçladığı İsrail'in suçlarına yardımcı olmak için kendisini suçlu kılmıştır. İsrail, Filistinlilere hayatta kalmaları için ihtiyaç duydukları yardımı vermeyi reddetmekte ne kadar ileri gideceğini dünyaya göstermektedir. Kimse İsrail kuşatmasını yıkma kararlılığımızı kıramaz. Bizim sorumluluğumuz bu umudu canlı tutmaktır. Yelken açacağız.”



#Özgürlük Filosu
#Gazze
#Filistin
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 İOKBS sınavı sonuçları tarihi...