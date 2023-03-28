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Dünya

Bayraktar TB2 sevgisi sınır tanımıyor: MasterChef Ukrayna'da yarışmacılar TB2 temalı yemek yapacak

Rusya-Ukrayna savaşıyla dikkatleri üzerine toplayan Bayraktar TB-2'ler Ukrayna'da gündemden düşmüyor. Ülkenin en ünlü TV programlarından biri olan MasterChef Ukrayna'da yarışmacıların Bayraktar TB2 temalı yemek yapacağı açıklandı. Programın yayınlanan fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

14:38 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
MasterChef Ukrayna'da yarışmacıların Bayraktar TB2 temalı yemek yapacağı açıklandı.

MasterChef Ukrayna'da yarışmacıların Bayraktar TB2 temalı yemek yapacağı açıklandı.

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşında bir yıldan fazla süre geride kaldı. Savaşta yüz binlerce sivil hayatını kaybederken Ukrayna'nın dört bölgesi bölgesi Rusya'nın egemenliği altına girdi.



Bayraktar TB2'ler gündemden düşmüyor

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da bir yandan da günlük yaşam devam ediyor. Ülkede çatışmalarda önemli rol oynayan Bayraktar TB2'ler gündemden düşmüyor.

Ukrayna'nın en ünlü TV programlarından biri olan MasterChef Ukrayna'da yarışmacıların Bayraktar TB2 temalı yemek yapacağı açıklandı. Programın yayınlanan fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü.





#Ukrayna
#MasterChef
#Bayraktar tb2
2 saat önce
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