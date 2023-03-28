Bayraktar TB2 sevgisi sınır tanımıyor: MasterChef Ukrayna'da yarışmacılar TB2 temalı yemek yapacak

Rusya-Ukrayna savaşıyla dikkatleri üzerine toplayan Bayraktar TB-2'ler adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Kırım Tatar Milli Meclisi Üyesi ve KTMM Medya Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gayana Yüksel, Ukrayna'da çocuklara 'Bayraktar' isminin verildiğini, insanların o denli sevip o denli tanıdığını aktardı. Yüksel aynı zamanda, ''Türk halkı nasıl 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nda kendi iradesi ile geleceği için savaştıysa, Ukraynalılar da şimdi kendi çocukları ve kendi toprakları için savaşıyorlar'' ifadelerini kullandı.