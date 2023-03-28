Bayraktar TB2 sevgisi sınır tanımıyor: MasterChef Ukrayna'da yarışmacılar TB2 temalı yemek yapacak

MasterChef Ukrayna'da yarışmacıların Bayraktar TB2 temalı yemek yapacağı açıklandı.
24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşında bir yıldan fazla süre geride kaldı. Savaşta yüz binlerce sivil hayatını kaybederken Ukrayna'nın dört bölgesi bölgesi Rusya'nın egemenliği altına girdi.
Bayraktar TB2'ler gündemden düşmüyor
Savaşın devam ettiği Ukrayna'da bir yandan da günlük yaşam devam ediyor. Ülkede çatışmalarda önemli rol oynayan Bayraktar TB2'ler gündemden düşmüyor.
Ukrayna'nın en ünlü TV programlarından biri olan MasterChef Ukrayna'da yarışmacıların Bayraktar TB2 temalı yemek yapacağı açıklandı. Programın yayınlanan fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü.