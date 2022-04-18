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Dünya Bayramda evleri olacak
ORTADOĞU

Bayramda evleri olacak

İdlib’de çadır kentlerde yaşayanlar, bayramda briket evlerine yerleşecek. Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, 2 bin 101 evin altyapısının tamamlandığını ve bayramdan önce teslim edileceğini söyledi. Türk Kızılay, Dünya Yetimler Günü’nde İdlib’deki yetim çocuklar için iftar verdi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Bayramda evleri olacak
Türk Kızılayı, Dünya Yetimler Günü’nde İdlib’deki yetim çocuklar için iftar verdi

Türk Kızılayı, çadır kentlerde yaşayan 2 bin 101 Suriyeliye daha bayramdan önce briket evlerini teslim edecek.

Türk Kızılayı, Dünya Yetimler Günü’nde Suriye’nin İdlib şehrinde yetim çocuk ve aileler için iftar düzenledi. Türk Kızılay İdlib Lojistik Merkezi’nde gerçekleşen iftarda bulunan Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan Suriye’deki Kızılay faaliyetlerini anlattı.

HER GÜN 77 BİN AİLEYE İFTAR

Altan, “Pandemi sebebiyle iki yıldır toplu iftar programları yapamıyorduk. Suriye’de günde 77 bin aileye iftar veriyoruz. 30 binden fazla aileye gıda desteği veriyoruz. 12 yetimhanemizde 3 bin yetimimiz var. Onların gıda, beslenme, giyim ve diğer beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

İbrahim Altan ve beraberindeki heyet İdlib’deki nyardım faaliyetlerinin ardından Türk Kızılay Suriye nKoordinasyon Merkezi'nde Ramazan dolayısıyla nyetimlere bayramlık elbise hediye etti.
İbrahim Altan ve beraberindeki heyet İdlib’deki nyardım faaliyetlerinin ardından Türk Kızılay Suriye nKoordinasyon Merkezi'nde Ramazan dolayısıyla nyetimlere bayramlık elbise hediye etti.

2 BİNDEN FAZLA EV HAZIR

Altan, Suriyeliler için briket evlerle ilgili şu bilgileri verdi: “AFAD’ın koordinasyonunda 10 bin tane kurma amacıyla çıktığımız briket evlerde bugün 60 bin sayısına ulaştık. Kefer Lousin’de bulunan briket evlerimiz, Meşhed Ruhin bölgesinde bulunan briket evlerimizin altyapıları bitti. Meşhed Ruhin’de 1200’den fazla. Kefer Lousin’de de 901 tane ev var. Toplamda 2 bin 101 briket evin altyapısı tamamlandı ve bayramdan önce çadırda yaşayan Suriyelilere teslim edilecek. Her iki bölgede de okullar yapıyoruz. Çocuklar ilkokul ve ortaokul eğitimlerini burada aldıktan sonra İdlib’de bulunan lisede eğitim hayatlarına devam edecek.”

Kızılay’ın İdlib’teki iyilik evleri hazır
DÜNYA
Kızılay’ın İdlib’teki iyilik evleri hazır

Türk Kızılay'ı tarafından kurulan Sahra hastanesinde İdlib halkına ücretsiz tedavi
FOTOĞRAF 7
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Yıllardır iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle yoksullaşan Suriye halkı, olumsuz yaşam koşullarının gölgesinde Ramazan ayını geçiriyor.
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Ramazan ayında sağlık hizmetine ihtiyaç duyan İdlib halkına Türk Kızılayı yetişiyor.
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İdlib beldesindeki Deir Hassan köyünde yaşayan siviller, Türk Kızılayı tarafından kurulan sahra hastanesinde ücretsiz hizmet alıyor.
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Hastanede günde 100 ila 150 kişinin muayenesi yapılırken tedavi ve ilaçlar ücretsiz olarak sağlanıyor.
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Sahra hastanesinde kadın ve çocuk kliniğinin yanı sıra laboratuvar ve eczanede bulunuyor.
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Öte yandan hastane, korona virüs salgının gölgesinde hizmet verirken salgına karşı önleyici tedbirler de alıyor. Hastaneye gelen sivillerin maske takması zorunlu kılınıyor ve dezenfekte ediliyor.
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Hastaneye çocuğunu götüren Suriyeli Ahmet Ali Yusuf, “Köyde sahra hastanemiz var. Bugün çocuğumu muayenesi için geldim. Çok iyi bir hizmet veriyorlar. Türk Kızılayı’na teşekkür ediyoruz” dedi.
Türk Kızılay'ı tarafından kurulan Sahra hastanesinde İdlib halkına ücretsiz tedavi
Türk Kızılayı, İdlib kırsalında kurduğu Sahra hastanesi ücretsiz hizmet verirken, sağlık ekipleri günde 150 kişinin tedavisini yapıyor.


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