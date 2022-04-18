Bayramda evleri olacak

Türk Kızılayı, çadır kentlerde yaşayan 2 bin 101 Suriyeliye daha bayramdan önce briket evlerini teslim edecek.

Türk Kızılayı, Dünya Yetimler Günü’nde Suriye’nin İdlib şehrinde yetim çocuk ve aileler için iftar düzenledi. Türk Kızılay İdlib Lojistik Merkezi’nde gerçekleşen iftarda bulunan Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan Suriye’deki Kızılay faaliyetlerini anlattı.

HER GÜN 77 BİN AİLEYE İFTAR

Altan, “Pandemi sebebiyle iki yıldır toplu iftar programları yapamıyorduk. Suriye’de günde 77 bin aileye iftar veriyoruz. 30 binden fazla aileye gıda desteği veriyoruz. 12 yetimhanemizde 3 bin yetimimiz var. Onların gıda, beslenme, giyim ve diğer beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

İbrahim Altan ve beraberindeki heyet İdlib’deki nyardım faaliyetlerinin ardından Türk Kızılay Suriye nKoordinasyon Merkezi'nde Ramazan dolayısıyla nyetimlere bayramlık elbise hediye etti.

2 BİNDEN FAZLA EV HAZIR

Altan, Suriyeliler için briket evlerle ilgili şu bilgileri verdi: “AFAD’ın koordinasyonunda 10 bin tane kurma amacıyla çıktığımız briket evlerde bugün 60 bin sayısına ulaştık. Kefer Lousin’de bulunan briket evlerimiz, Meşhed Ruhin bölgesinde bulunan briket evlerimizin altyapıları bitti. Meşhed Ruhin’de 1200’den fazla. Kefer Lousin’de de 901 tane ev var. Toplamda 2 bin 101 briket evin altyapısı tamamlandı ve bayramdan önce çadırda yaşayan Suriyelilere teslim edilecek. Her iki bölgede de okullar yapıyoruz. Çocuklar ilkokul ve ortaokul eğitimlerini burada aldıktan sonra İdlib’de bulunan lisede eğitim hayatlarına devam edecek.”

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DÜNYA Kızılay’ın İdlib’teki iyilik evleri hazır