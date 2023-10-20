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Dünya

Bebeğimi buraya defnedebilir miyim?

İsrail’in saldırısında babasını kaybeden Said Azlard, kaldırımlarda şehitlerini kefenleyip mezar aradıklarını söyledi. 4 yakınını kaybeden Mahmut Rantisi de çaresizliği şu sözlerle anlattı: Şehitlerimizi sokak aralarında boş bulduğumuz yerlere defnediyoruz. Kayınvalidemi defnedeceğimiz esnada 3 aylık bebeği şehit olan biri yanımıza geldi ve ‘Evladımı defnedeceğim yer bulamıyorum, çocuğumu kayınvalidenizin üzerine defnedebilir miyiz?’ diye sordu.

Rabia Şenol
04:00 . 20/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
3 aylık bebeği gömecek yer yok.

3 aylık bebeği gömecek yer yok.

İsrail’in, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucunda birçok Filistinli hayatını kaybetti. Şehit yakınları, ölülerini defnedebilecekleri bir mezar dahi bulmakta zorlandıklarını anlattı.

MEZARLIKLARIMIZI BİLE BOMBALIYORLAR

İsrail’in kendi mahallelerine saldırısı sonucu babası şehit olan Said Azlard, “Her yer yaralı ve şehit dolu. Kaldırımlarda şehitlerimizi kefenleyip mezar arıyoruz. Mezarlıklarımız bile bombalanıyor. İşgalci İsrail ne diriye ne de ölüye saygı duyuyor. Kendi imkanlarımızla yaralıların tedavi edilmesi için doktorlara, hemşirelere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hastanelerin bahçeleri ve kaldırımlar kefenlenmiş cesetlerle dolu” dedi.

DÜNYA BİZİM ÇIĞLIKLARIMIZI DUYSUN

Ailesinden 4 kişinin şehit olduğu Mahmut Rantisi ise şunları anlattı: “Şehitlerimizi defnedeceğimiz yer yok. Mahalle ortalarında, sokak aralarında boşluk bulduğumuz yerlere defnetmeye çalışıyoruz. Kayınvalidem İsrail’in hain saldırılarında şehit oldu. Onu defnedeceğimiz esnada 3 aylık bebeği şehit olan biri yanımıza geldi ve ‘Evladımı defnedeceğim hiçbir yer bulamıyorum, çocuğumu kayınvalidenizin üzerine defnedebilir miyiz?’ dedi. Burada yaşananlar insanlık dışı. Dünya artık bizim çığlıklarımızı duysun.”



#Filistin
#İsrail
#Gazze
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