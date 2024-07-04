Beklenmedik revizyon: Mısır'da 23 bakan birden görevden alındı

Mısır Bakanlar Kurulu nda savunma, dışişleri, maliye ve petrol bakanlıklarını içeren kapsamlı revizyon gerçekleştirildi.





Bir buçuk ay önce yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin oluşturduğu kabine üyeleri yemin ederek göreve başladı.





Kabinede kimler var?





Kabinede Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik, Çevre Bakanı Yasemin Fuad, İletişim Bakanı Amr Talat, Gençlik ve Spor Bakanı Eşref Subhi, Yüksek Öğrenim Bakanı Eymen Aşur ve Sulama Bakanı Hani Suveylim yerini korudu.





Yeni kabinede Savunma Bakanlığına Muhammed Zeki'nin yerine Abdulmecid Sakr, Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin yerine Bedr Abdulati, Maliye Bakanı Muhammed Muayyit'in yerine ise Ahmed Kucuk getirildi.





Mısır'ın yeni Maliye Bakanı Kucuk, 2007'den bu yana Maliye Bakanlığında çeşitli görevlerde bulundu ve 2016'dan beri de Mali Politikalar ve Kurumsal Reformlardan Sorumlu Maliye Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.





Atanmadan önce Mısır'ın Brüksel Büyükelçiliği görevini yürüten yeni Dışişleri Bakanı Abdulati, ülkesi ile Avrupa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde rol aldı. Abdulati, Avrupa Birliği ve Kahire yönetimi arasında milyarlarca dolarlık yatırım anlaşmalarının yapılmasına da katkıda bulundu.









Daha önce Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve çok sayıda görevde bulunan Abdulati, 2015-2019 yıllarında Mısır'ın Berlin Büyükelçisi görevini yürüttü. Abdulati, 1991-1995 yıllarında Mısır'ın Tel Aviv Büyükelçiliğinde de diplomat olarak görev yaptı.





Aynı zamanda tümgeneral olan yeni Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr, atanmasından önce Süveyş Valisi olarak sivil bir görevde bulunuyordu. Sakr, daha önce Savunma Bakan Yardımcılığı görevini de yürütmüştü.





Elektrik kesintilerinin azaldığı ve enerji santrallerine doğal gaz arzını artırma çabalarına tanık olunan bir dönemde Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla'nın yerine de Kerim Bedevi atandı.





Mısır'da yayımlanan "El-Yevm es-Seba" gazetesinin haberine göre, Mısır tarihindeki en büyük revizyon olarak görülen bu uygulamada 31 bakanlıktan 23'ü değiştirildi.





Başbakan Medbuli, 3 Haziran'da hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye sunmuştu. İstifayı kabul eden Sisi, daha sonra yeniden Medbuli’ye yeni hükümeti kurma görevini vermişti.











