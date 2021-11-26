Dünya Belarus Devlet Başkanı Lukaşenkodan göçmenlere Avrupaya geçebiliyorsanız gidin, sizi engellemeyeceğiz
AVRUPA

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan göçmenlere: Avrupa'ya geçebiliyorsanız gidin, sizi engellemeyeceğiz

Polonya sınırında Grodno kentindeki lojistik merkezde kalan göçmenleri ziyaret ederek Polonya’yı eleştiren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Üzerinize zehirli kimyasallar attılar. Lazerler, göz yaşartıcı gazlar ve ses bombaları. Biraz daha ileri gitseydiniz size ateş etmeye başlayacaklardı. Sınırın diğer tarafındakiler akıllarını kaçırdı" dedi. Lukaşenko göçmenlere, "Batıya doğru gitmek istiyorsanız sizi engelleyip yakalayıp dövmeyeceğiz. Bu sizin kararınız. Geçebiliyorsanız gidin" diye konuştu.

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Haber Merkezi İHA
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenkodan göçmenlere: Avrupaya geçebiliyorsanız gidin, sizi engellemeyeceğiz
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko

Avrupa ülkelerine geçebilme umuduyla Belarus’un Polonya sınırındaki göçmenlerin bekleyişi sürüyor.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Grodno kentinde göçmenlerin yerleştirildiği sınıra 1 buçuk kilometre uzaklıktaki lojistik merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

Merkeze girerek hayat koşullarını inceleyen Lukaşenko, yetkililere gıda sorununun yaşanıp yaşanmadığını sordu.

"GÖÇMENLER İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Göçmenlerle de görüşen Lukaşenko, Belarus olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Bir göçmen sohbet sırasında Lukaşenko’ya, "Keşke bütün Avrupalı devlet başkanları sizin gibi olsa" dedi. Lukaşenko ise göçmene teşekkür ederek karşılık verdi.

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POLONYA ENGEL OLUYOR

Lolistik merkezi önünde konuşma yapan Lukaşenko, Belarus’un göçmen sorununu siyasallaştırmayacağını söyleyerek, "Ailelerini bir araya getirmek isteyenlerin çoğu burada bulunuyor. Bu Almanya için küçük bir yük ama Polonya buna engel oluyor" dedi.

  • Sınırdaki krizin çözülmesi gerektiğini ifade eden Lukaşenko, Polonya halkına seslenerek, "Sevgili Polonyalılar, lütfen politikacılarınızın yaptıklarını görün" şeklinde konuştu.

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"AKILLARINI KAÇIRDILAR"

Polonya Sınır Muhafızlarının göçmenlerin geçişini engellerken kullandığı yöntemleri eleştiren Lukaşenko, "Biz size nasıl yardım edebiliriz? Avrupa’ya geçebilmeniz için insani koridor oluşturulması için çaba gösterebiliriz. Onların sınırlarına yaklaştığınızda size nasıl karşılık verdiklerini gördünüz. Üzerinize zehirli kimyasallar attılar. Lazerler, göz yaşartıcı gazlar ve ses bombaları. Biraz daha ileri gitseydiniz size ateş etmeye başlayacaklardı. Sınırın diğer tarafındakiler akıllarını kaçırdı" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA’YA GİTMEK İSTEYENİ ENGELLEMEYECEĞİZ"

Göçmenlere kendileri tarafından bir zorluk çıkarılmadığını belirten Lukaşenko, "Batıya doğru gitmek istiyorsanız sizi engelleyip yakalayıp dövmeyeceğiz. Bu sizin kararınız. Geçebiliyorsanız gidin" dedi. Şu ana kadar yaklaşık bin göçmenin Belarus’tan ayrıldığını ifade eden Lukaşenko, "Buradan bine yakın göçmen ayrıldı. Herkes kendi iradesiyle kendi ülkesine döndü. Biz hiçbir zaman zorla sizi gözaltına almayacağız, uçaklara doldurmayacağız ve ülkelerinize göndermeyeceğiz" diye konuştu.

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Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere patlayıcı madde ile müdahale
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Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonyalı güvenlik güçlerinin sınırdaki göçmenlere karşı patlayıcı madde ve göz yaşartıcı gaz kullanmaya devam ettiğini ifade etti. Açıklamada, 'Polonya'nın silahsız insanlara karşı sınırda özel teçhizat kullanması ilk kez olmuyor. Polonya tarafının patlayıcı maddeleri, ses bombaları, tazyikli su ve gaz kullanımı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve savunmasız göçmen gruplarına karşı doğrudan saldırı teşkil ediyor.' denildi.


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