Dünya Belçikada kediye sahibinden koronavirüs bulaştı
KORONAVİRÜS

Belçika’da kediye sahibinden koronavirüs bulaştı!

Belçika’da kediye sahibinden koronavirüs bulaştı

Belçika’da bir kediye sahibinden koronavirüs (Covid-19) bulaştı. Virolog Steven Van Gucht, kedinin, sahibinin ardından koronavirüs semptomlarını göstermeye başladığı ama iyileşme sürecinde olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Belçika’nın Valon Bölgesi’nde bir kediye koronavirüs teşhisi konuldu. Virüsün kediye sahibinden bulaştığı ifade edildi.

Koronavirüs bulunan akciğerin 3D görüntüsü yayınlandı
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Koronavirüs bulunan akciğerin 3D görüntüsü yayınlandı

Virolog Steven Van Gucht, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

  • "Sahibi semptomlar göstermeye başladıktan bir hafta sonra, kedi de semptomlar gösterdi. Semptomlar, ishal, kusma ve nefes alma zorluklarıydı. Araştırmacılar, virüsü kedinin dışkısında buldular."

İnsandan hayvana geçti

Van Gucht, hayvandan insana virüs bulaşması gibi bir durumun olmadığını hatırlatarak, "Bunun yaygın olduğuna dair hiçbir belirti yok. Bunun hayvandan insana değil, insandan hayvana geçiş olduğunu belirtmek gerekiyor. Virüs normal olarak hayvandan insana geçmez" ifadelerini kullandı.

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