Dünya Belçikada okula başörtülü gidebilmek için açtığı davayı kazandı
AVRUPA

Belçika Mahkemesinden ‘başörtüsü’ kararı Gündem

Belçika'da okula başörtülü gidebilmek için açtığı davayı kazandı

Belçika’nın Leuven şehrinde geçtiğimiz hafta GO’nun (Flaman Topluluk Eğitimi Konseyi), başörtüsü yasağına karşı çıkan bir öğrenci dava açmaya karar verdi. Brabant Bölge Mahkemesi kız öğrenciyi haklı buldu. GO, davayı kazanan öğrencinin okula başörtüsü ile girmesine izin vermek zorunda kaldı.

Haber Merkezi IHA
Belçika mahkemesi, başörtüsü yasağına itiraz eden kız öğrenciyi haklı buldu. (arşiv)
Belçika mahkemesi, başörtüsü yasağına itiraz eden kız öğrenciyi haklı buldu. (arşiv)

Belçika’nın Flaman bölgesinde yer alan Leuven şehrinde bir ortaokul kız öğrencisi okula başörtüsü ile gidebilmek için açtığı davayı kazandı. Brabant Bölge Mahkemesi’nin aldığı karar sonucu, GO (Flaman Topluluk Eğitimi Konseyi) davayı kazanan öğrencinin okula başörtüsü ile girmesine izin vermek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz hafta GO’nun bu yasağına karşı çıkan bir öğrenci dava açmaya karar verdi. İsminin açıklanmasını istemeyen kız öğrenci mahkeme tarafından haklı bulundu.

Dava hakimi yapılan savunma sonucu başörtüsünün İslam dininin vecibeleri açısından önemli bir parça olduğunu kabul ederek öğrencinin okula başörtüsü ile girmesi yönünde karar verdi.

Öte yandan GO mahkemenin aldığı bu karara itiraz edebileceklerini açıkladı. Öğrencinin avukatı ise yerel basına yaptığı açıklamada, “Müvekkilim için başörtüsü takmak dini bir ödev. Dini kurallarını yerine getirerek uygun bir başörtüsü ile okuluna başlayacak” dedi.

  • GO kendi bölgesi içinde yer alan okullara öğrencilerin başörtüsü dahil dini sembollerle derslere girmesine izin vermiyor.

Brabant Bölge Mahkemesi’nin aldığı bu karar ise sadece davayı açan öğrenci için geçerli. Genel yasak ise devam edecek.

Gazzeli sporcular İsrail ablukasını protesto etti
DÜNYA
Gazzeli sporcular İsrail ablukasını protesto etti
Afiyet olmasın

Afiyet olmasın

Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün yemek harcamaları dikkat çekti.
Küstah tehdit

Küstah tehdit

​27 ormanı küle çevirdiğini itiraf eden PKK, 'yine yakacağız' dedi.
Meşru müdafaa hakkımız var

Meşru müdafaa hakkımız var

​Kritik görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlediler.
Oruç Reis<br>Akdeniz'e iniyor

Oruç Reis
Akdeniz'e iniyor

Fatih, Yavuz ve Barbaros'tan sonra yeni hamle.
Steve Jobs<br>yaşıyor mu?

Steve Jobs
yaşıyor mu?

​Sosyal medyadaki fotoğraf gündem oldu.
Taksi ücretlerine zam

Taksi ücretlerine zam

Taksimetre açılışı 5, indi bindi ücreti 13 TL oldu.

Su-35'lerde<br>ortak üretim

Su-35'lerde
ortak üretim

Rus lider Putin'den Türkiye'ye önemli teklif.
'Türk astronot gönderelim'

'Türk astronot gönderelim'

Rus uzay heyetinden Erdoğan'a 2023 teklifi.​
Böyle uğurladı

Böyle uğurladı

Erdoğan'ın Moskova'daki temasları sona erdi.
Suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalandı

Ekipler, şüpheliyi jandarmaya teslim etti.
PKK hedefleri<br> böyle vuruluyor

PKK hedefleri
böyle vuruluyor

​Bakanlık, Pençe-3 Harekatı'ndan görüntüler paylaştı.
Bir banka daha <br>faizleri indirdi

Bir banka daha
faizleri indirdi

Sınır uygulamaksızın yüzde 1,35'e çekti.
Su-57'yi incelediler

Su-57'yi incelediler

Erdoğan, Putin ile Moskova'da bir araya geldi.
600'ün altına düştü

600'ün altına düştü

​Soylu, yurt içindeki terörist sayısının azaldığını açıkladı.
Kabul etmedi

Kabul etmedi

G7 ülkeleri tarafından bağış kararı verilmişti.
Tam 128 adet!

Tam 128 adet!

Türkiye'ye gelen şüpheli yolcunun valizinden çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.