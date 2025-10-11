Yeni Şafak
Belçika'da yüzlerce kişi İsrail'e çelik sevkiyatı yapan şirketi protesto etti

Belçika'da yüzlerce kişi İsrail'e çelik sevkiyatı yapan şirketi protesto etti

18:4411/10/2025, Cumartesi
AA
Polisin dronlar ve helikopterlerle yoğun güvenlik önlemi aldığı protestoda, yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı.
Polisin dronlar ve helikopterlerle yoğun güvenlik önlemi aldığı protestoda, yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı.

Belçika'nın Charleroi kentinde, İsrail'e çelik sevkiyatı yaptığı tespit edilen Industeel adlı şirket yaklaşık 400 kişi tarafından protesto edildi. Protestocular, Arcelor Mittal grubuna bağlı şirketin Aşdod Limanı'na tonlarca çelik gönderdiğine dair belgelere ulaştıklarını belirtti.

Belçika'nın Charleroi kentinde, İsrail'e çelik sevkiyatı yaptığı tespit edilen "Industeel" adlı şirket protesto edildi.

Belga ajansının haberine göre, protesto "Code Rouge", "İsrail'i Silahlandırmayı Sonlandır Belçika" ve "Soulevements de la Terre BXL" grupları tarafından düzenlendi.

Yaklaşık 400 kişi "Industeel" adlı şirketin önünde oturma eylemi yaparak, "İsrail ordusuna çelik sevkiyatına ortak olma" sloganı attı.

Protestocular, Arcelor Mittal grubuna bağlı şirketin Charleroi-Anvers kanalı üzerinden İsrail'deki Aşdod Limanı'na 50 ve 25 tonluk çelik sevkiyatı yaptığına ilişkin belgelere ulaştıklarını ifade etti.

Polisin dronlar ve helikopterlerle yoğun güvenlik önlemi aldığı protestoda, yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı.


