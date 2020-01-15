Dünya Berlin Konferansı öncesi büyük buluşma UMH bünyesindeki tüm unsurlar Trablusta buluştu
AFRİKA

Berlin Konferansı öncesi büyük buluşma: UMH bünyesindeki tüm unsurlar Trablus'ta buluştu

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile UMH'ye bağlı tüm siyasi, askeri ve sivil unsurlar, ateşkes süreci ve Berlin Konferansı'nı görüşmek üzere başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Başkentte bir otelde düzenlenen toplantıya Başbakan Serrac'ın yanı sıra Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Trablus'taki Meclis Başkanı Es-Sadık el-Kıheyli ve UMH içindeki askeri, siyasi ve sivil diğer unsurlar katılıyor.

Toplantı öncesinde salondan görüntü alınmasının ardından basın mensupları dışarı çıkarıldı.

UMH yetkilileri, toplantıda Serrac ve diğer katılımcıların, sahada fiili olarak uygulanan ateşkes ile 19 Ocak'ta Berlin'de gerçekleştirilmesi planlanan Libya konulu uluslararası konferans ve siyasi sürece ilişkin istişarelerde bulunacağını aktardı.

İlerleyen saatlerde görüşmenin içeriği ve sonuçlarına ilişkin bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

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