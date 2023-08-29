Beyaz Saray: Prigojin'in uçak kazasında öldüğünden giderek daha çok emin oluyoruz

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'un Rusya uzmanı Keir Giles, dün uçak kazasında öldüğü belirtilen Wagner lideri Evgeny Prigojin ile ilgili olarak çarpıcı bir iddiada bulundu. İngiliz uzman, Prigojin'in seyahatlerini gizlemek amacıyla birçok kişinin adının 'Yevgeniy Prigojin' olarak değiştirildiğini belirterek Wagner liderinin ölmemiş olabileceğini ima etti.