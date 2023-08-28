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Biden Florida eyaletinde 3 siyahinin yaşamını yitirdiği 'ırkçı' saldırıyı kınadı: Beyaz üstünlüğünün ABD'de yeri yok

ABD Başkanı Joe Biden, Florida eyaletindeki markette beyaz bir Amerikalı tarafından düzenlenen, 3 siyahinin yaşamını yitirdiği "ırkçı" saldırıyı kınadı.

15:28 . 28/08/2023 Pazartesi
AA
ABD Başkanı Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden.

Biden, Florida'nın Jacksonville kentinde siyahilerin yaşadığı mahalledeki silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Irkçı nedenlerle" gerçekleştirilen saldırıyı kınayan Biden, "Beyaz üstünlüğünün ABD'de yeri yok. Bunu açık ve güçlü bir şekilde söylemeliyiz" görüşünü paylaştı.


Biden, siyahilerin "ırklarından dolayı" vurulma korkusu taşıdıkları ülkede yaşamayı ABD halkının reddetmesi gerektiğini belirterek, "Nefretin güvenli bir limanı olmamalıdır. Sessiz kalmak, suça ortaklıktır. Bu yüzden sessiz kalmamalıyız. Jill ve ben, hayatını kaybedenler ve onların aileleri için dua ediyor ve Jacksonville halkıyla birlikte yas tutuyoruz" ifadelerini kullandı.


3 kişi ölmüştü


Jacksonville kentinde siyahilerin yaşadığı mahalledeki markete önceki gün akşam saatlerinde maskeli beyaz Amerikalı silahlı saldırı düzenlenmişti.

Jaksonville Şerifi T.K. Waters, basın toplantısında, saldırının "ırkçı nedenlerle" yapıldığını belirterek, "Saldırgan, siyahilerden nefret ediyordu." ifadesini kullanmıştı.

Saldırıda siyahi iki kadın ve bir erkeğin yaşamını yitirdiğini belirten Waters, 20'li yaşlardaki saldırganın sosyal medya hesabında ırkçı paylaşımlar yaptığını ve saldırının ardından kendini vurarak intihar ettiğini açıklamıştı.



#ABD
#Irkçı Saldırı
#Joe Biden
36 dakika önce
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