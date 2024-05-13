Biden hemen teslim oldu

Geçen hafta Amerikan CNN kanalına İsrail'in Refah'a girmesi durumunda silah sevkiyatını askıya alacağı açıklamasını yapan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail, yahudi lobisi ve Cumhuriyetçi Parti'den kendisini hedef alan saldırıların ardından çark ederek, yeniden işgalci gücün tezlerini destekleyen bir pozisyona geçiş yaptı. ABD yönetimi geçen hafta Gazze'de ateşkes ve esir takasını belirli bir zaman diliminde ve kademeli yapılması öngören bir metni çözüm önerisi olarak değerlendirirken Biden önceki gün yaptığı açıklamayla İsrail'in tezlerini sahiplendi. ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakması durumunda hemen ateşkes sağlanabileceğini söyleyerek Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tezine destek verdi. Biden, herkesin gözünün Gazze'de bundan sonra ne olacağına çevrildiğini ve kendilerinin de süreci yakından izlediklerini belirterek, "Eğer Hamas elindeki rehineleri, kadınları ve yaşlıları serbest bıraksa yarın bir ateşkes olurdu" sözleriyle skandal bir çarka imza attı. Filistin tarafı esirlerin, Gazze'de bir ateşkes ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi şartına bağlanmadan serbest bırakılması halinde İsrail'in bölgedeki işgalini kalıcılaştırmasından endişe duyuyor.

Hamas liderlerinin konumunu paylaşacak

Öte yandan ABD yönetiminin, Refah'a büyük bir saldırı başlatmaması için İsrail'e, Hamas liderleriyle ilgili hassas istihbarat ve askeri yardımları da barındıran savunma desteği paketleri önerdiği bildirildi. Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, Biden yönetimi, Netanyahu yönetimine Refah'ı işgal etmemesi için son bir iki haftada yeni öneriler yaptı. Söz konusu tekliflerde, İsrail'e, Hamas liderleriyle ilgili hassas istihbarat bilgilerinin ve nitelikli savunma unsurlarının önerildiği, böylelikle İsrail ordusunun "Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı yapmadan Hamas'ı hedef alabilmesinin mümkün olacağı" kaydedildi. ABD, bu önerilerinde Hamas liderlerinin yerleri ve Hamas'a ait tünellerle ilgili elindeki istihbarat bilgilerini İsrail ordusuyla paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. Ayrıca Biden yönetiminin, İsrail'e binlerce çadır kurulabilecek bir altyapıyı da önerdiği, böylece Refah'tan ayrılmak zorunda kalan Filistinlilerin kalabilecekleri yerlerin yapılabileceği aktarıldı.

Netanyahu kazanamaz

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin yazarlarından Thomas Friedman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi kurtuluşu için hem ABD'yi hem de ABD Başkanı Joe Biden'ı kullanmaya hazır olduğunu söyledi. Friedman, CNN'de katıldığı bir programda Netanyahu'nun Gazze'deki politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Netanyahu'nun kendi siyasi bekasını İsrail'in ulusal çıkarlarının üstüne koyduğunu savunan Friedman, "İsrail'in ulusal çıkarı Filistinli bir komşusunun olmasıdır, Netanyahu bunu reddediyor çünkü kendisi, bir grup sağcı çılgınla kendi kurduğu bir kabinenin parçası ve onlar herhangi bir Filistinli ortak görmüyor. Durum bu olduğu sürece İsrail Gazze'deki savaşı kazanamaz, İsrail BM'de kazanamaz, üniversite kampüslerinde kazanamaz" diye konuştu.







