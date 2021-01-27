Dünya Biden yönetiminden F-35 kararı Askıya alındı
AMERİKA

Biden yönetiminden F-35 kararı: Askıya alındı!

Biden yönetiminden F-35 kararı: Askıya alındı

Biden yönetimi, aralarında BAE’ye satış onayı verilen F-35’lerin de bulunduğu birçok askeri satışı geçici olarak askıya aldı. Yapılan açıklamada atılan bu adımın tüm satışları kapsamadığı ancak BAE'ye yakın zamanda satış onayı verilen F-35 ve diğer silah sistemleri ile Suudi Arabistan gibi birçok ülkeye onay verilen satışların da buna dahil olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
F-35
F-35

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) satış onayı verilen F-35 uçakları dahil, eski yönetim tarafından başlatılan çok sayıda askeri satış işlemini askıya aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Dışişleri yetkilisi, "Yeni yönetime inceleme fırsatı vermek üzere, Bakanlık Dış Askeri Satış ve Direkt Ticari Satış kapsamında bekleyen bazı askeri transfer ve satışları geçici olarak durdurdu." dedi.

  • Bu durumun başkanlık görev değişiminde normal olduğunu belirten yetkili, "Yönetimin şeffaflık, iyi yönetişim ve ABD silah satışlarının kabiliyetli, ortak çalışabilir ve daha güçlü ortaklıklar inşa etme noktasında stratejik hedeflerimize uyması gerektiği konusuna bağlılığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yetkili atılan bu adımın tüm satışları kapsamadığını ancak BAE'ye yakın zamanda satış onayı verilen F-35 ve diğer silah sistemleri ile Suudi Arabistan gibi birçok ülkeye onay verilen satışların da buna dahil olduğu bilgisini verdi.

Eski Başkan Donald Trump yönetimi, İsrail ile normalleşme anlaşması karşılığında BAE'ye F-35 satışına onay sözü vermişti ve bu taahhüdünü görevden ayrılmasının hemen öncesinde yerine getirmişti ancak geçtiğimiz hafta Senato'da konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, normalleşme anlaşmalarını desteklediğini belirtirken, "İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında bazı ülkelere verilen bazı vaatler var ki bunları çok iyi gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum." demişti.

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