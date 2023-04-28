Biden’dan nükleer tehdit

Beyaz Saray'da Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ü ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden, ortak basın toplantısında Kuzey Kore'ye ve lideri Kim Jong-un'a tehditler savurdu. Washington Times'ta yer alan habere göre, Biden, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı başlatacağı bir nükleer saldırının Pyongyang rejiminin sonu olacağını duyurdu. Biden açıklamasında 'Kuzey Kore'nin ABD'ye veya müttefiklerine veya ortaklarına nükleer saldırısı kabul edilemez ve böyle bir eylemde bulunan rejimin sonuyla sonuçlanır' ifadesine yer verdi. Öte yandan, 40 yıl aradan sonra ABD donanmasına ait bir nükleer denizaltının da Güney Kore'yi ziyaret edeceği açıklandı. Nükleer denizaltının Pyongyang'a açık mesaj niteliğinde olduğu kaydedildi.