Bilanço ağır

Endonezya’da deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200’e ulaştı. Cumhurbaşkanı Joko Widodo tsunami ve deprem bölgesini ziyaret ederken, hala ulaşılamayan birçok afet bölgesi olması can kaybının yükseleceğine dair endişeleri artırıyor.

YARISININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda Cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide, ölü sayısı bin 203’e yükseldi. 7,5 büyüklüğündeki depremin başta düşünülenden çok daha geniş bir bölgeyi etkilediğini söyleyen yetkililer, çok sayıda kişinin hala yıkılan binaların enkazı altında olduğunu bildirdi. İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamazken, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşanıyor. Şuana kadar hayatını kaybedenlerin yalnızca 405’inin kimliği belirlenebildi.

ASKERLERDEN ‘HAZIRIZ’ CEVABI

Felaketten en çok etkilenen bölge olduğu tahmin edilen Palu’da ise onlarca insanın yıkılan iki otel ve bir alışveriş merkezinin enkazı altında olduğu bildirildi. İnsanların yıkılan binaların altında kalarak ya da 6 metre yüksekliğindeki dev dalgalarla sürüklenerek hayatını kaybettiği felaketin ardından, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo da bölgede yaşanan yıkımı görmek için Palu’ya gitti. Kurtarma faaliyetleri için bölgeye sevk edilen askerlere “Kardeşlerimden gece gündüz çalışmaya hazır olmalarını istiyorum. Hazır mısınız?” diye soran Widodo, “Hazırız!” yanıtını aldı.

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Erdoğan’dan destek mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, felakette hayatlarını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Yaralananlara acil şifalar temennisini aktaran Erdoğan, paylaşımında, “Kardeş Endonezya halkının başı sağ olsun. Türkiye, Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını hem Türkçe hem de İngilizce olarak paylaştı.

Kontrolör kahraman oldu

Endonezya yaralarını sarmaya çalışırken, depremde hayatını kaybedenlerin çarpıcı hikayeleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Depremin merkez üssü olan Palu’da hava trafik kontrolörü olarak görev yapan 21 yaşındaki Anthonius Gunawan Agung’un son uçak iniş yapana kadar kuleyi terk etmediği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi. Agung ülkede kahraman ilan edildi.

Uyarı sistemi bozukmuş

Endonezya’da geçmiş yıllardaki depremlerden sonra kurulan tsunami erken uyarı sisteminin çalışmadığı ortaya çıktı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Purwo Nugroho, "2012 yılından bu yana tsunami bildirim sistemi çalışmıyor. Bu sistemle tsunamiyi önceden haber verebilir ve can kayıplarını en aza indirebiliriz" dedi.

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