Bir bebek daha soğuktan öldü

İşgalci İsrail ordusu, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik kuşatmayı gevşetmezken, altyapının harap olduğu Gazze’de dondurucu soğuklar can almaya devam ediyor. Filistin resmi haber ajansının WAFA haberine göre, Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta 7 günlük bir bebek soğuktan donarak öldü. Tıbbi kaynaklar, bölgede etkili olan şiddetli soğuk hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 15’i aştığını aktardı. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü bebekler ve çocuklar oluşturuyor. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten itibaren başlattığı saldırılarda yüzde 90’ından fazlasını yerle bir ettiği Gazze’de yaşayan Filistinlilerin büyük kısmı, soğuk hava koşullarına karşı korumasız ve yetersiz çadırlarda yaşıyor. Yakıt girişinin engellenmesi nedeniyle ısınma imkanlarının bulunmadığı Gazze’de, barınma ve sağlık hizmetlerindeki ciddi yetersizlikler, fırtınalı, yağışlı ve soğuk havada özellikle bebekler, çocuklar ve hastalar açısından hayati risk oluşturuyor.