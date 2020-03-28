Dünya Bir belde, 4 köy karantinada Bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS

Bir belde, 4 köy karantinada: Bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Rize’de 1 belde ve 4 köy koronavirüs kapsamında karantina altına alındı. Kendirli beldesi ile Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerine giriş-çıkışlar yasaklandı. Yeni Şafak’ın aldığı bilgilere göre Kendirli’de 67 yaşındaki Z.Y., Kovid-19 tanısıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şahin Şen Yeni Şafak
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

Belde merkezinde virüs belirtileri gösteren 3 vatandaş da karantinaya alındı. Test yapılan 3 kişide Kovid-19 pozitif çıktı. Yakın zamanda bölgeye umre ya da yabancı ülkelerden gelen olmadığı için virüsün kaynağı tespit edilemedi. Bunun üzerine Rize Valiliği’nde bir toplantı yapılarak durum masaya yatırıldı. Bu vakalarla temasta bulunanlar olabileceği ihtimaline karşı Kendirli ve 4 köyde karantina kararı alındı. İl Sağlık Müdürlüğü, “Giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Muhtarlar üzerinden bu bölgedeki evlerde ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izolasyona alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir” şeklinde açıklama yaptı. Sözkonusu belde ile 4 köyde, çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışlar da ikinci bir karara yasaklandı.

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