Bir yıl direndiler: Ada ülkesinde ilk vaka bir sene sonra görüldü Pandemiden korunmayı başarabilen ada ülkesi Samoa'da ilk vaka görüldü. Yetkililer 13 Kasım’da Avustralya'nın Melbourne kentinden ülkesine dönen 70 yaşındaki bir vatandaşa uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi 27 Kasım 2020, 14:45 Son Güncelleme: 27 Kasım 2020, 14:49 Diğer