Bir yıl direndiler: Ada ülkesinde ilk vaka bir sene sonra görüldü

Pandemiden en iyi korunan yerler arasında olan ada ülkesi Samoa'da ilk vaka görüldü.
Samoa, Covid'i kıyılarından yaklaşık 11 ay uzak tuttuktan sonra, Avustralya'dan gelen bir hasta ile ilk koronavirüs vakasını doğruladı.
70 YAŞINDAKİ BİR VATANDAŞTA TESPİT EDİLDİ
Pozitif vaka 13 Kasım'da Melbourne'dan Apia'ya seyahat eden ve başkente geri dönüş uçuşuyla inen 70 yaşındaki Samoa vatandaşı bir kişide tespit edildi.
Samoa sağlık bakanlığı başkanı Leausa Dr Take Naseri Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "Yarın karantina sürelerinin sona ermesi göz önüne alındığında, dün 274 yolcunun tümünü karantinada test ettikten sonra bir pozitif vaka olduğunu teyit ediyoruz" dedi.