Dünya Birleşmiş Milletler Fransa 3 Ocaktaki operasyonda 19 Malili sivili öldürdü
AVRUPA

Birleşmiş Milletler: Fransa 3 Ocak'taki operasyonda 19 Malili sivili öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM), Barkhane Operasyonu kapsamında yürüttüğü soruşturmada, Fransız ordusunun 3 Ocak 2021 tarihinde Mali'de 19 sivili katlettiğini açıkladı. Fransa'nın kabul etmediği rapora göre, "Fransız ordusunun saldırısında 3 şüpheli terörist dahil olmak üzere en az 22 kişi öldürdü." denildi.

Haber Merkezi İHA
Birleşmiş Milletler: Fransa 3 Ocaktaki operasyonda 19 Malili sivili öldürdü
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Mali’deki insan hakları birimi olan ve BM adli polisi tarafından desteklenen Minusma tarafından 3 Ocak’ta Bounti köyünde meydana gelen olaylara ilişkin yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Fransız ordusu 19 sivili öldürdü

Soruşturma sonucunda BM, Fransız ordusunun Barkhane Operasyonu kapsamında 3 Ocak’ta Mali’de 19 sivili öldürdüğü sonucuna vardı.

BM tarafından yayınlanan raporda, olay yerinde aralarında 5 silahlı kişinin bulunduğu 100 sivilin düğün kutlamasını için toplandığı belirtildi.

Minusma, saldırıya uğrayan grubun "ezici bir çoğunlukla sivillerden oluştuğunu" açıkladı. Fransız ordusunun saldırısında 3 şüpheli terörist dahil olmak üzere en az 22 kişi öldürdüğü aktarıldı.

Fransa kabul etmiyor

Fransız Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mali’deki Fransız askerlerin sivilleri öldürdüğü yalanlanarak rapora sert tepki gösterildi.

Savunma Bakanlığı, Fransız Silahlı Kuvvetlerinin sadece silahlı terörist grubu hedef aldığını ve raporun silahlı kuvvetler tarafından tanımlanan gerçeklerle çelişen herhangi bir kanıt sunmadığını açıkladı.

Fransa, 3 Ocak’ta Mali’de düzenlediği hava saldırısında onlarca teröristi öldürdüğünü açıklamıştı. Yerel halk ise, helikopterden düğüne açılan ateş sunucu 20’ye yakın davetlinin hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

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