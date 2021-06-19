Dünya Birlik buluşması
AVRUPA

Birlik buluşması

Bulgaristan’da 11 Temmuz’da yapılacak seçim öncesi, İstanbul’da yaşayan ve seçimlerde oy kullanacak Bulgaristan vatandaşları ile Ulusal Hak Ve Özgürlükler Hareketi Partisi’nden bir grup milletvekili ve adayı bir araya geldi. Toplantıda Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Güner Tahir, Şumen Milletvekili İlter Beyzatov ve Razgrad Valisi Günay Hüsmen konuştu.

Sedat Özkömeç Yeni Şafak
​Birlik buluşması​
Seçim öncesi İstanbul’da yaşayan ve seçimlerde oy kullanacak Bulgaristan vatandaşları ile GERB-SDS koalisyonundan bir grup milletvekili ve milletvekili adayı bir araya geldi.

Bulgaristan 11 Temmuz’da sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçim öncesi İstanbul’da yaşayan ve seçimlerde oy kullanacak Bulgaristan vatandaşları ile GERB-SDS koalisyonundan bir grup milletvekili ve milletvekili adayı bir araya geldi. Toplantıda Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Güner Tahir, AP Milletvekili Asim Ademov, Eski Savunma Bakan Yardımcısı ve Hürriyet ve Şeref Halk Partisi Milletvekili Orhan İsmailov ve Şumen Milletvekili İlter Beyzatov ve Razgrad Valisi Günay Hüsmen konuştu.

OMUZ OMUZA VERELİM

  • Halkının sesi olmak için milletvekili olmak istediğini kaydeden Beyzatov, “Ben politikaya geç girdim. İki sene önce belediye başkanı adayı olduğumda çok korkum vardı. Tek istediğim vatandaşlarıma yardımcı olmaktı. Beni milletvekili yapmak istediler. Eğer bir faydam dokunacaksa aday olurum dedim. Seçimler başladığından beri büyüklerimle hep birlikte yola çıktık. İnternette bizim için karalama kampanyası yapıyorlar. Bizim için ‘Vatan haini. Türklerin yüz karası’ diyorlar. Böyle düşünenlerin sayısının az olduğuna inanıyorum. Hadi hep beraber omuz omuza verelim. Vatandaşlar bizi yalnız bırakmadı bırakmayacaklar biliyorum. Desteğinizi arkamıza almak istiyoruz” dedi.

GERB-SDS Koalisyonu çatısı altında hükümet olmak için seçimlere girdiklerini belirten Başkan Güner Tahir, “Türkiye’de koalisyon adına ilk kez bir organizasyon yaptık. Yüksek katılımdan çok memnun olduk. 21 Haziran tarihine kadar Bursa, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde etkinlikler düzenleyerek Türkiye’deki Bulgaristan göçmenlerinin sorunlarını dinleyeceğiz. En büyük hedeflerimizden biri Türkiye ile Bulgaristan arasında dostane ilişkilerin devamını sağlamak. Devlet başkanları düzeyinde kurulan sıcak ilişkinin devam edeceğini temenni ediyoruz. Komşumuz Türkiye’nin AB yolundaki köprüsü olmak için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

BÖLÜCÜ DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ OLALIM

  • Bölücü değil birleştirici politikayı benimsediklerini kaydeden Razgrad Valisi Günay Hüsmen, “Bugün birlikten beraberlikten konuşacağız. Biz otuz seneden beri Bulgaristan’da, Türkler, çingeneler ve Bulgarlar olarak birlik olalım dedim. Hep birlikte çalıştık. Ben hiç kendime ‘birlik beraberlik kime karşı olacak’ diye düşünmedim. Biz birlik yaptık ama ben kendime hiç sormadım birlik beraberliği kime karşı yapacağız? Bulgarlara karşı mı? Biz yaptık. Otuz seneden beri birlik beraberlik yaptığımız halde taleplerimizin hiçbiri olmadı. Türk milleti Bulgar birlik beraberlik yapalım da gerçek olsun birleştirelim bölücülük yapmayalım. Türkiye’de Türk olmak kolay Bulgaristan’da zor” şeklinde konuştu.
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