​Birlik buluşması​

Seçim öncesi İstanbul’da yaşayan ve seçimlerde oy kullanacak Bulgaristan vatandaşları ile GERB-SDS koalisyonundan bir grup milletvekili ve milletvekili adayı bir araya geldi.

Bulgaristan 11 Temmuz’da sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçim öncesi İstanbul’da yaşayan ve seçimlerde oy kullanacak Bulgaristan vatandaşları ile GERB-SDS koalisyonundan bir grup milletvekili ve milletvekili adayı bir araya geldi. Toplantıda Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Güner Tahir, AP Milletvekili Asim Ademov, Eski Savunma Bakan Yardımcısı ve Hürriyet ve Şeref Halk Partisi Milletvekili Orhan İsmailov ve Şumen Milletvekili İlter Beyzatov ve Razgrad Valisi Günay Hüsmen konuştu.

OMUZ OMUZA VERELİM

Halkının sesi olmak için milletvekili olmak istediğini kaydeden Beyzatov, “Ben politikaya geç girdim. İki sene önce belediye başkanı adayı olduğumda çok korkum vardı. Tek istediğim vatandaşlarıma yardımcı olmaktı. Beni milletvekili yapmak istediler. Eğer bir faydam dokunacaksa aday olurum dedim. Seçimler başladığından beri büyüklerimle hep birlikte yola çıktık. İnternette bizim için karalama kampanyası yapıyorlar. Bizim için ‘Vatan haini. Türklerin yüz karası’ diyorlar. Böyle düşünenlerin sayısının az olduğuna inanıyorum. Hadi hep beraber omuz omuza verelim. Vatandaşlar bizi yalnız bırakmadı bırakmayacaklar biliyorum. Desteğinizi arkamıza almak istiyoruz” dedi.

GERB-SDS Koalisyonu çatısı altında hükümet olmak için seçimlere girdiklerini belirten Başkan Güner Tahir, “Türkiye’de koalisyon adına ilk kez bir organizasyon yaptık. Yüksek katılımdan çok memnun olduk. 21 Haziran tarihine kadar Bursa, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde etkinlikler düzenleyerek Türkiye’deki Bulgaristan göçmenlerinin sorunlarını dinleyeceğiz. En büyük hedeflerimizden biri Türkiye ile Bulgaristan arasında dostane ilişkilerin devamını sağlamak. Devlet başkanları düzeyinde kurulan sıcak ilişkinin devam edeceğini temenni ediyoruz. Komşumuz Türkiye’nin AB yolundaki köprüsü olmak için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

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BÖLÜCÜ DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ OLALIM