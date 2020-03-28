Biz yalnız bırakılmadık: KYK yurtlarında karantinaya alınan öğrenciler anlattı

Koronavirüs karşısında yurt dışındaki vatandaşlarını tahliye ederek büyük bir başarıya imza atan Türkiye, öğrencileri de unutmadı. Bulundukları ülkelerin konsolosluklarına başvuran öğrenciler Sakarya ve Sivas’taki KYK yurtlarına getirildi. Öğrenciler, yurttaki karantina günlerini anlattı.

3 ÖĞÜN YEMEK SERVİSİ YAPILIYOR

Öğrencileri 3 öğün yemek servisi yapıldı.

İngiltere’de dil eğitimi alan Arda Koç, “Büyük bir riski göze alarak bizleri İngiltere’den alarak Türkiye’ye getirdiler. Uçakta hiç kimse yan yana oturmadı. Sürekli ateşimizi ölçtüler. Çok sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde Sakarya’da bulunan KYK öğrenci yurduna sırayla yerleştirildik. Yurt sistemi beklentilerimizin çok fazla üstünde çıktı. 3 öğün yemek servisi yapıldı. Odalar 3 kişilik olmasına rağmen tek kişi olarak kalıyoruz. Herkes odalarda bulunan balkonlara çıkarak diğer öğrencilerle muhabbet ediyor. Türk sanat müziği açarak keyifli vakit geçiriyoruz” dedi.

SÜREKLİ DEZENFEKTE EDİLİYOR

Sadık Berkay Kaya

İngiltere’de dil eğitimi gördüğünü belirten Sadık Berkay Kaya da “Devletimiz gerekli önlemleri alarak bizleri tahliye etti. 5 gün önce getirildiğimiz KYK yurt odalarından kesinlikle dışarı çıkmıyoruz. Odalarımızda internetimiz bulunuyor. Temizlik için tüm araç ve gereçler verildi. Odalarda çarşaf, yorgan, kişisel bakım ürünleri, kolonya gibi tüm temizlik malzemeleri daha biz gelmeden odalarımızda bulunuyordu. Yurt sürekli temizlik görevlileri tarafından dezenfekte ediliyor” ifadesini kullandı.

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Öğrencilerin barındığı yurt odaları

BEŞ YILDIZLI KARANTİNA

İrlanda Dublin’de yüksek lisans eğitimi alan Ayten Sevil, Sivas’taki KYK yurdunun otel konforunda olduğunu söyledi. Sevil, “Odamda dezenfektan, şampuan, havlu, diş fırçası, diş macunu, eldiven, maske, tuvalet kağıdı, satranç takımı ve buzdolabı var. Beş yıldızlı karantina gibi” dedi. Ayten Sevil şunları da anlattı: “Sabah 8’de kahvaltı, 10’da çay oluyor. Kantin ekibi katları geziyor. Doktorlar ateş ölçüyor. Özel sağlık durumu olanlar için diyetisyenler var. Biz yalnız bırakılmadık. Biz büyük bir millet büyük bir devletiz.” 