Dünya Biz yalnız bırakılmadık KYK yurtlarında karantinaya alınan öğrenciler anlattı
KORONAVİRÜS

Biz yalnız bırakılmadık: KYK yurtlarında karantinaya alınan öğrenciler anlattı

KYK yurtlarındaki öğrenciler, karantina günlerini anlattı. Arda Koç: “Balkondan balkona muhabbet edip Türk Sanat Müziği dinliyoruz.” Ayten Sevil: “Odalarımız otel konforunda. Diyetisyenimiz bile var. Biz yalnız bırakılmadık.”

Fatih Özer Şahin Şen Yeni Şafak
Arda Koç
Arda Koç

Koronavirüs karşısında yurt dışındaki vatandaşlarını tahliye ederek büyük bir başarıya imza atan Türkiye, öğrencileri de unutmadı. Bulundukları ülkelerin konsolosluklarına başvuran öğrenciler Sakarya ve Sivas’taki KYK yurtlarına getirildi. Öğrenciler, yurttaki karantina günlerini anlattı.

3 ÖĞÜN YEMEK SERVİSİ YAPILIYOR

Öğrencileri 3 öğün yemek servisi yapıldı.

İngiltere’de dil eğitimi alan Arda Koç, “Büyük bir riski göze alarak bizleri İngiltere’den alarak Türkiye’ye getirdiler. Uçakta hiç kimse yan yana oturmadı. Sürekli ateşimizi ölçtüler. Çok sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde Sakarya’da bulunan KYK öğrenci yurduna sırayla yerleştirildik. Yurt sistemi beklentilerimizin çok fazla üstünde çıktı. 3 öğün yemek servisi yapıldı. Odalar 3 kişilik olmasına rağmen tek kişi olarak kalıyoruz. Herkes odalarda bulunan balkonlara çıkarak diğer öğrencilerle muhabbet ediyor. Türk sanat müziği açarak keyifli vakit geçiriyoruz” dedi.

SÜREKLİ DEZENFEKTE EDİLİYOR

Sadık Berkay Kaya

İngiltere’de dil eğitimi gördüğünü belirten Sadık Berkay Kaya da “Devletimiz gerekli önlemleri alarak bizleri tahliye etti. 5 gün önce getirildiğimiz KYK yurt odalarından kesinlikle dışarı çıkmıyoruz. Odalarımızda internetimiz bulunuyor. Temizlik için tüm araç ve gereçler verildi. Odalarda çarşaf, yorgan, kişisel bakım ürünleri, kolonya gibi tüm temizlik malzemeleri daha biz gelmeden odalarımızda bulunuyordu. Yurt sürekli temizlik görevlileri tarafından dezenfekte ediliyor” ifadesini kullandı.

Öğrencilerin barındığı yurt odaları

BEŞ YILDIZLI KARANTİNA

  • İrlanda Dublin’de yüksek lisans eğitimi alan Ayten Sevil, Sivas’taki KYK yurdunun otel konforunda olduğunu söyledi. Sevil, “Odamda dezenfektan, şampuan, havlu, diş fırçası, diş macunu, eldiven, maske, tuvalet kağıdı, satranç takımı ve buzdolabı var. Beş yıldızlı karantina gibi” dedi. Ayten Sevil şunları da anlattı: “Sabah 8’de kahvaltı, 10’da çay oluyor. Kantin ekibi katları geziyor. Doktorlar ateş ölçüyor. Özel sağlık durumu olanlar için diyetisyenler var. Biz yalnız bırakılmadık. Biz büyük bir millet büyük bir devletiz.” 

Gençlik merkezlerinde günlük 40 bin korumalı maske üretilecek
EKONOMİ
Gençlik merkezlerinde günlük 40 bin korumalı maske üretilecek
Abone Ol Google News
İşte yeni Bakan

İşte yeni Bakan

​İBB'nin en başarılı bürokratlarındandı
Erdoğan takibe aldı

Erdoğan 'takibe' aldı

​Sosyal medya ekibi anında refleks gösterdi
Kabinede sürpriz değişiklik

Kabinede
sürpriz değişiklik

Ulaştırma Bakanının görevine son verildi.
Şehir dışına <br>çıkışa kısıtlama

Şehir dışına
çıkışa kısıtlama

​Otobüs seferleri izne bağlandı, YHT seferleri durduruldu.
Türkiye hava sahasını kapattı

Türkiye hava sahasını kapattı

Sivil Havacılık GM: Ülke genelinde tüm dış hat uçuşlar durduruldu.
Seyahatler<br>izne bağlandı

Seyahatler
izne bağlandı

​Alınan 7 karar, 30 Büyükşehirde titizlik ve kararlılıkla uygulanacak.

Aman ha gevşemeyin

Aman ha gevşemeyin

​Yeni Şafak'a konuşan profesör uyardı: İpin ucunu bırakırsak kaybederiz.
Biz yalnız bırakılmadık

Biz yalnız bırakılmadık

​KYK yurtlarında karantinaya alınan öğrenciler Yeni Şafak'a konuştu.
Tarlalar boş kalmasın

Tarlalar boş kalmasın

​Tarımdan kopuş kısa sürede önlenmeli.
132 bin kişi iyileşti

132 bin kişi iyileşti

​Küresel salgında umut veren rakam: İyileşme oranı yüzde 83.
300 bin gıda<br>kolisi dağıtılacak

300 bin gıda
kolisi dağıtılacak

​Vefa Sosyal Destek Grubu sokaklarda vatandaşın imdadına yetişiyor.
Aç ve susuz bıraktılar

Aç ve susuz bıraktılar

​İBB, 65 yaş üstü vatandaşın talebini aldı ancak yerine getirmedi.
Teşekkürler Türkiye

Teşekkürler Türkiye

​Gerçek dost kötü zamanda belli oluyor, İtalya seni seviyor.
Tedbir üst seviyede

Tedbir üst seviyede

​TSK koronavirüse karşı da mücadele veriyor.
6 sınav için yeni tarih

6 sınav için yeni tarih

​ÖSYM yeni sınav takvimini yayınladı.
Merkez<br>üssü artık ABD

Merkez
üssü artık ABD

​Koronavirüsün en fazla yayıldığı ülke haline geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.