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Dünya Bizi izlemeye devam edin Fransa casus uçak göndermiş
ORTADOĞU

Bizi izlemeye devam edin: Fransa casus uçak göndermiş

Libya ve Akdeniz’de denklem dışı kalan Fransa, Türkiye’ye karşı iyice pervasızlaştı. Savaş uçaklarını Libya’ya gönderen Paris, şimdi de Türkiye’nin denizdeki adımlarını havadan takibe başladı

Hatice Saka Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa ile Türkiye arasındaki Libya geriliminde tansiyon yükseliyor. 1 Nisan’da Yunanistan ve Fransa’nın dayatması ile sözde Libya’da silah ambargosunun uygulanmasını sağlamak amacıyla ‘IRINI’ adlı bir deniz operasyonu başlatacağını duyuran Avrupa Birliği, kararını tam olarak hayata geçiremedi. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, IRINI’nin Libya’da silah ambargosu uygulamasını izlemek amacıyla lanse edilmesine rağmen işe başlamak için gerekli kaynaklara sahip olmadığı için başarısız olduğunu söyledi.

CASUS UÇAKLAR HAVADA

Bu plan hayata geçirilemeyince Fransa Türkiye’nin etkinliğini kırmak amacıyla kendi planını devreye aldı. Fransız web sitesi ‘Africa Intelligence’ Emmanuel Macron yönetiminin AB’yi beklemeden Türkiye’nin faaliyetlerini izlemeye başladığını öne sürdü. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, Fransa’nın Libya’ya giden Türk gemilerini takip edip istihbarat toplamak amacıyla Fransız Havacılık firması CAE Aviation ile anlaştığı belirtildi. Paris yönetimi bu şirketi Libya’da 2 sene önce de kullanmıştı. Derne ve petrol hilali olarak adlandırılan bölgedeki çatışmalarda şirket, casus uçaklarla topladığı istihbari bilgileri Hafter’e aktarıyordu.

FAS’TAN BAE’YE VETO

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) darbeci Hafter’e destek arayışları ise sürüyor. Son olarak Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Fas Kralı 6. Muhammed’e teklif götürdü. Fas haber sitesi ‘Al-Ayyam 24’de yer alan haber göre Fas Kralı’na, Hafter’i desteklemesi halinde Libya’nın petrolünden yararlanabileceği ve Fas şirketlerinin Libya’daki projelerde yer alacağı vâdedildi. Fakat Kral Muhammed’in bu teklifi reddettiği duyuruldu. Geçtiğimiz haftalarda Fas yönetimi, 2015’in sonunda Fas’ta imzalanan Süheyrat Anlaşması’na bağlılığını yinelemişti. Abu Dabi yönetimince fonlanan sosyal medya trolleri, BAE tekliflerine yanaşmayan Fas hükümeti ve Başbakan Sadeddin el-Osmani hakkında karalama kampanyası başlattı.

Asla boyun eğmeyiz

Ersin Tatar
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 5 ülkenin Türkiye’ye karşı ortak bildirisine ilişkin, “Kimileri, Türkiye bölgedeki çıkar hesaplarını bozdukça düşmanlık dozunu artırmaktadır ama bunun ne kendilerine ne de bölgeye bir faydası yoktur” ifadesini kullandı. Yazılı bir açıklama yapan Tatar, Doğu Akdeniz’le hiçbir alakası bulunmayan Fransa ile BAE’nin Yunanistan, GKRY ve Mısır’la bir araya gelerek Türkiye ve KKTC aleyhtarı ortak bildiri yayınlamalarının kötü niyetli planlarının bir unsuru olduğunu kaydetti. Tatar, “Yunanistan ve GKRY’nin Doğu Akdeniz konusunda yapmaları gereken, Türkiye ve KKTC ile art niyetsiz diyaloğa girmeleridir. Şu bilinmelidir ki; Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’de Rumlar kadar hakkı vardır ve bunu gözardı eden yaklaşımlara asla boyun eğilmeyecek, anavatan Türkiye’nin desteğiyle haklı yolumuzda yürümeye devam edeceğiz” şeklinde mesaj verdi.

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