BM, Avrupa sınırlarında göçmen yönelik artan şiddetten endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere çok sayıda insan hakları kuruluşunun çağrısına rağmen Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin sınırlarında göçmenlere yönelik rahatsız edici uygulamaların yapıldığı belirtilen açıklamada, "Birçok vaka rapor edilememesine rağmen BMMYK, Avrupa sınırlarından geri itilen ve tehdit, göz korkutma, şiddet, aşağılama gibi muamelelere maruz kalan binlerce kişiyle görüşme imkanı buldu." ifadesi kullanıldı.

Ege Denizi'de ölüm

Deniz sınırlarında göçmenlerin teknelerde bırakılıp karaya alınmadığı, bazı göçmenlerin ise doğrudan suya atlamaya zorlandığı vurgulanan açıklamada, Eylül 2021'den bu yana Ege Denizi'nde "en az 3 kişinin bu tür uygulamalar sonucu yaşamını yitirdiği" bilgisi paylaşıldı.

Yunanistan sınırından 540 gayriresmi geri gönderme vakası

Mülteci ve göçmenlere kötü muamelenin en çok Yunanistan'ın kara ve deniz sınırında yaşandığına işaret edilen açıklamada, "BMMYK, 2020'nin başından bu yana göçmenlerin gayriresmi geri gönderilmesine dair yaklaşık 540 vaka tespit etti. Bu tür rahatsız edici olaylara Avrupa Birliği Üyesi Merkez ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinde de rastlandı." ifadesine yer verildi.

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Yunan Sahil Güvenlik unsurları insanlık dışı muamelelerinin en çirkinini geçtiğimiz aylarda yapmış, göçmenlerin botlarını delerek onları batırmaya çalışmıştı.

Açıklamada, bu tür kötü muamelelerin normalleşme riskine dikkat çekilerek BM üyesi ülkelere temel insan hakları karşısında sorumluluklarını yerine getirme ve özellikle "sığınma talebinde bulunma hakkına saygı gösterme" çağrısı yaptı.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü de 18 Şubat'taki açıklamasında Yunanistan sınırındaki düzensiz göçmen ölümlerinin artmasından endişe duyduklarını belirtmiş, Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesine tepki göstermişti.

Yunanistan, son dönemde Ege Denizi'nden Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmen teknelerini Türkiye'ye geri itme, göçmenlere yasa dışı gözaltı ve şiddet gibi insan hakları ihlalleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

DÜNYA Yunanistan mültecilere dört 'ölüm' yöntemi uyguluyor

FOTOĞRAF 15 Bin 480 kilometre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla kıyı şeridinde Bodrum, Datça, Marmaris ağırlıklı olmak üzere, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itmeler her gün devam ediyor. Özellikle Muğla kıyısına yakın olan Rodos, Simi ve Kos gibi büyük Yunan adalarına tekne ve lastik bot ile geçiş yapan düzensiz göçmenler, karantinaya alınmaları gerekirken, lastik bot ve can sallarına bindirilerek Marmaris, Datça ve Bodrum açıklarına bırakılıyor. Yunanistan karasularını geçtikten sonra karaya çıkan düzensiz göçmenler Avrupa hayali kurarken adalardaki güvenlik birimleri tarafından yakalanmalarını ardından AB tarafından bu adalarda oluşturulması istenen kamplara yerleştirilmek yerine motorları sökülen, benzinleri boşaltılan lastik botlar ile Türk karasularına kadar çekilerek buradan Türk karasularına geri itiliyor. Lastik bot ve can salları ile Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenleri ölüme terk eden Yunan Sahil Güvenlik unsurları, açık denizde sürüklenen lastik bot ve can sallarındaki göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarıp kurtarmayacağını da takip ediyor. Çok sayıda geri itme olayında Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kameralarına yansıyan görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenlerin kurtarılışını seyrettiği ortaya çıktı. Kasım ayında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmen sayısı 929 kişi. Bunlar içinde Filistin, Suriye, Afganistan, Haiti, Burkina Faso, Uganda, Benin, Irak, Mali, Gana, Sierra Leona, Güney Afrika ve Gine gibi ülkelerden düzensiz göçmenler yer alıyor. Yunanistan güvenlik unsurlarının sık sık düzensiz göçmenleri geri itme olaylarına karşı Türk Sahil Güvenlik ekipleri 24 saat teyakkuzda bekliyor. Türkiye’nin en uzun kıyı şeridi oyması nedeniyle düzensiz göçmenlerin kurtarılmasında önemli bir görev üstlenen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmen kurtarma operasyonları dışında çok sayıda yasa dışı geçişleri de önlüyor. Başta FETÖ terör örgütü üyelerinin Yunan adalarına geçişleri önlenirken, arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Yunan ölüme itiyor Türkler kurtarıyor: Bir ayda 929 göçmen Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Ege kıyısındaki adalara geçen düzensiz göçmenler geldikleri gibi tekrar lastik bot, can salı ve teknelere bindirilerek açık denizde ölüme terk ediliyor. Sahil Güvenlik ekipleri 1 ayda 929 hayat kurtardı BiP'te paylaş

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